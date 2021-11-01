https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757252561.html

Мишустин поручил главам регионов следить за соблюдением мер по COVID-19

Мишустин поручил главам регионов следить за соблюдением мер по COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

Мишустин поручил главам регионов следить за соблюдением мер по COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов самым серьезным образом отнестись к соблюдению ограничительных мер по COVID-19 и сделать все... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:01

2021-11-01T17:01

2021-11-01T17:34

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757247348_0:144:2895:1772_1920x0_80_0_0_90a4665f129e5be54af8fb15a6ac8c06.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов самым серьезным образом отнестись к соблюдению ограничительных мер по COVID-19 и сделать все необходимое для оказания медпомощи гражданам."Обращаюсь ко всем главам регионов. Я прошу вас лично следить за ситуацией и оперативно решать все вопросы. Прошу самым серьезным образом отнестись к обеспечению ограничительных мер, строго контролировать их соблюдение, сделать все необходимое для оказания своевременной и качественной медпомощи гражданам, нужные лекарства должны быть как у тех, кто находится в больницах, так и у тех, кто лечится на дому", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.Он отметил, что все финансирование доведено до регионов и соответствующие поручения даны."Прошу четко это исполнять", - подчеркнул глава кабмина.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил мишустин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии