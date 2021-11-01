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Мишустин поручил главам регионов следить за соблюдением мер по COVID-19
Мишустин поручил главам регионов следить за соблюдением мер по COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
Мишустин поручил главам регионов следить за соблюдением мер по COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов самым серьезным образом отнестись к соблюдению ограничительных мер по COVID-19 и сделать все... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:01
2021-11-01T17:01
2021-11-01T17:34
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов самым серьезным образом отнестись к соблюдению ограничительных мер по COVID-19 и сделать все необходимое для оказания медпомощи гражданам."Обращаюсь ко всем главам регионов. Я прошу вас лично следить за ситуацией и оперативно решать все вопросы. Прошу самым серьезным образом отнестись к обеспечению ограничительных мер, строго контролировать их соблюдение, сделать все необходимое для оказания своевременной и качественной медпомощи гражданам, нужные лекарства должны быть как у тех, кто находится в больницах, так и у тех, кто лечится на дому", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.Он отметил, что все финансирование доведено до регионов и соответствующие поручения даны."Прошу четко это исполнять", - подчеркнул глава кабмина.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, михаил мишустин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:01 01.11.2021 (обновлено: 17:34 01.11.2021)
Мишустин поручил главам регионов следить за соблюдением мер по COVID-19
Мишустин поручил главам регионов строго контролировать соблюдение ограничений по COVID-19
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
поручил главам регионов самым серьезным образом отнестись к соблюдению ограничительных мер по COVID-19
и сделать все необходимое для оказания медпомощи гражданам.
"Обращаюсь ко всем главам регионов. Я прошу вас лично следить за ситуацией и оперативно решать все вопросы. Прошу самым серьезным образом отнестись к обеспечению ограничительных мер, строго контролировать их соблюдение, сделать все необходимое для оказания своевременной и качественной медпомощи гражданам, нужные лекарства должны быть как у тех, кто находится в больницах, так и у тех, кто лечится на дому", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Он отметил, что все финансирование доведено до регионов и соответствующие поручения даны.
"Прошу четко это исполнять", - подчеркнул глава кабмина.