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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757153818.html
Жириновский рассказал, как мотивировал депутатов привиться от COVID-19
Жириновский рассказал, как мотивировал депутатов привиться от COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
Жириновский рассказал, как мотивировал депутатов привиться от COVID-19
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал РИА Новости, что большая часть депутатов фракции либерал-демократов сделала прививки, поскольку он заявил им об... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:20
2021-11-01T10:20
распространение коронавируса
общество
владимир жириновский
госдума рф
лдпр
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал РИА Новости, что большая часть депутатов фракции либерал-демократов сделала прививки, поскольку он заявил им об ответственности перед избирателями, а также предложил идти в Госдуму только привитым членам партии."Если приводить конкретные примеры, то именно благодаря мне вакцинировалась большая часть депутатов нашей фракции. Некоторые не хотели, но я еще летом 2020 года на собрании заявил: на выборы пойдут только вакцинированные, потому что мы несем ответственность перед избирателями, мы не можем их заражать на встречах, не имеем права болеть, и, кроме того, они берут с нас пример. И почти все депутаты сделали (прививки – ред.)", - сообщил глава ЛДПР. Также он рассказал о случае, который произошел в его окружении."Помощник пришел и говорит: мне врач не рекомендует. Я ему предложил пойти на другую работу, потому что он общается со мной, а я - с руководством страны. Это непозволительная роскошь так рисковать. И через пару дней он сделал прививку, оказалось, никаких веских рекомендаций и не было. И прекрасно себя чувствует. А вот, например, водителя я убедить не смог. Он перешёл на другую работу, но вместо него пришел другой, с вакциной", - рассказал Жириновский о деталях этой истории.По его словам, в вопросе вакцинации одними уговорами ничего не добиться. Людей нужно стимулировать, наглядно объяснять, как отказ от вакцины скажется на их жизни, что это подвергает угрозе не только их здоровье, но и здоровье окружающих, которых они могут заразить, обратил внимание политик."С начала пандемии я убедил, наверное, уже миллионы людей сделать прививку от коронавируса, потому что именно ЛДПР первой начала широкую кампанию за вакцинацию. Я на своем примере еще в сентябре 2020 года призвал прививаться", - также сообщил Жириновский.Ранее медиагруппа "Россия сегодня" дала старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга" для популяризации антиковидной вакцинации, спасающей жизни людей по всему миру. Ее цель – собрать истории от россиян о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида у своих друзей, близких, родных в единый тематический портал на сайте ria.ru, лидере Рунета, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20211028/privivki-1756729137.html
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общество, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:20 01.11.2021
 
Жириновский рассказал, как мотивировал депутатов привиться от COVID-19

Жириновский раскрыл методы, которыми мотивировал депутатов привиться от COVID-19

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал РИА Новости, что большая часть депутатов фракции либерал-демократов сделала прививки, поскольку он заявил им об ответственности перед избирателями, а также предложил идти в Госдуму только привитым членам партии.
"Если приводить конкретные примеры, то именно благодаря мне вакцинировалась большая часть депутатов нашей фракции. Некоторые не хотели, но я еще летом 2020 года на собрании заявил: на выборы пойдут только вакцинированные, потому что мы несем ответственность перед избирателями, мы не можем их заражать на встречах, не имеем права болеть, и, кроме того, они берут с нас пример. И почти все депутаты сделали (прививки – ред.)", - сообщил глава ЛДПР.
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Также он рассказал о случае, который произошел в его окружении.
"Помощник пришел и говорит: мне врач не рекомендует. Я ему предложил пойти на другую работу, потому что он общается со мной, а я - с руководством страны. Это непозволительная роскошь так рисковать. И через пару дней он сделал прививку, оказалось, никаких веских рекомендаций и не было. И прекрасно себя чувствует. А вот, например, водителя я убедить не смог. Он перешёл на другую работу, но вместо него пришел другой, с вакциной", - рассказал Жириновский о деталях этой истории.
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По его словам, в вопросе вакцинации одними уговорами ничего не добиться. Людей нужно стимулировать, наглядно объяснять, как отказ от вакцины скажется на их жизни, что это подвергает угрозе не только их здоровье, но и здоровье окружающих, которых они могут заразить, обратил внимание политик.
"С начала пандемии я убедил, наверное, уже миллионы людей сделать прививку от коронавируса, потому что именно ЛДПР первой начала широкую кампанию за вакцинацию. Я на своем примере еще в сентябре 2020 года призвал прививаться", - также сообщил Жириновский.
Ранее медиагруппа "Россия сегодня" дала старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга" для популяризации антиковидной вакцинации, спасающей жизни людей по всему миру. Ее цель – собрать истории от россиян о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида у своих друзей, близких, родных в единый тематический портал на сайте ria.ru, лидере Рунета, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня".
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27 октября, 14:15Распространение коронавируса
 
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