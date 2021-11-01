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Мурашко заявил о решении проблем с доставкой вакцин от COVID-19

Мурашко заявил о решении проблем с доставкой вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

Мурашко заявил о решении проблем с доставкой вакцин от COVID-19

Вакцина от коронавируса в РФ сейчас доступна, были некоторые вопросы по своевременности доставки, но они уже решены, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:18

2021-11-01T17:18

2021-11-01T17:18

распространение коронавируса

общество

вакцинация

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вакцина от коронавируса в РФ сейчас доступна, были некоторые вопросы по своевременности доставки, но они уже решены, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Вакцина доступна. Были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин, они в субботу-воскресенье также разрешены. Сегодня отправка идет везде", - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак"