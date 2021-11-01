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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211101/vaktsina-1757256259.html
Мурашко заявил о решении проблем с доставкой вакцин от COVID-19
Мурашко заявил о решении проблем с доставкой вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
Мурашко заявил о решении проблем с доставкой вакцин от COVID-19
Вакцина от коронавируса в РФ сейчас доступна, были некоторые вопросы по своевременности доставки, но они уже решены, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:18
2021-11-01T17:18
распространение коронавируса
общество
вакцинация
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вакцина от коронавируса в РФ сейчас доступна, были некоторые вопросы по своевременности доставки, но они уже решены, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Вакцина доступна. Были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин, они в субботу-воскресенье также разрешены. Сегодня отправка идет везде", - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
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общество, вакцинация, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак"
17:18 01.11.2021
 
Мурашко заявил о решении проблем с доставкой вакцин от COVID-19

Мурашко: вакцина от COVID-19 доступна, вопросы по своевременности доставки решены

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вакцина от коронавируса в РФ сейчас доступна, были некоторые вопросы по своевременности доставки, но они уже решены, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Вакцина доступна. Были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин, они в субботу-воскресенье также разрешены. Сегодня отправка идет везде", - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирусыНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"Вакцина "КовиВак"
 
 
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