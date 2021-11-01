https://ria.ru/20211101/vaktsina-1757215801.html

Попова заявила об эффективности вакцин против мутаций коронавируса

Попова заявила об эффективности вакцин против мутаций коронавируса - РИА Новости, 01.11.2021

Попова заявила об эффективности вакцин против мутаций коронавируса

Российские вакцины против коронавируса остаются эффективными, несмотря на изменения вируса, возможные мутации просчитываются и не должны пока повлиять на... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:50

2021-11-01T14:50

2021-11-01T14:53

распространение коронавируса

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Российские вакцины против коронавируса остаются эффективными, несмотря на изменения вируса, возможные мутации просчитываются и не должны пока повлиять на действие вакцин, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас есть определенная уверенность в том, что сегодняшние вакцины остаются действенными, эффективными. И в различной прогнозируемой сегодня (ситуации) мы уже просчитываем мутации, не могут повлиять на эффективность вакцин так, чтобы они были бесполезны. Этого нет сегодня, и прививаться надо, в ближайшем времени этого не должно произойти", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии