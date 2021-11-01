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Байден получил из Украины инструкции, как поставить Россию на место
На Украине дали Байдену совет, как "поставить Россию на место" - РИА Новости, 01.11.2021
Байден получил из Украины инструкции, как поставить Россию на место
Санкции против оператора газопровода "Северный поток — 2", компании Nord Stream AG — единственный способ обезопасить Украину от "газовых манипуляций" со стороны РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:06
2021-11-01T21:17
украина
сша
джо байден
евросоюз
газпром
юрий витренко
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Санкции против оператора газопровода "Северный поток — 2", компании Nord Stream AG — единственный способ обезопасить Украину от "газовых манипуляций" со стороны России, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.Так он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, которое тот сделал на встрече с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель.На прошлой неделе Байден в разговоре с Меркель призвал выполнить обещания по "Северному потоку — 2", данные Киеву. В частности, они касались гарантий того, что Москва не сможет "манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях", напомнил Витренко. "Говорили и продолжаем говорить США, что лучший вариант с их стороны в сложившейся ситуации — вводить санкции против оператора "Северного потока — 2" до тех пор, пока Россия не перестанет это (газовые манипуляции. — Прим. ред.) делать", — написал он в Facebook.По мнению главы "Нафтогаза", результатом ограничений должна стать "потеря де-факто монополии" "Газпрома" на экспорт топлива. Для этого он предложил перенести точки передачи газа европейским компаниям на украинско-российскую границу и разблокировать поставки из стран Центральной Азии."Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока — 2" в сентябре. Сейчас идет работа по сертификации оператора газопровода. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
https://ria.ru/20211101/ukraina-1757181479.html
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украина, сша, джо байден, евросоюз, газпром, юрий витренко, северный поток — 2, россия
15:06 01.11.2021 (обновлено: 21:17 01.11.2021)
 
На Украине дали Байдену совет, как "поставить Россию на место"

Глава "Нафтогаза Украины" Витренко: нужны санкции против оператора "Северного потока — 2"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Санкции против оператора газопровода "Северный поток — 2", компании Nord Stream AG — единственный способ обезопасить Украину от "газовых манипуляций" со стороны России, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Так он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, которое тот сделал на встрече с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель.
На прошлой неделе Байден в разговоре с Меркель призвал выполнить обещания по "Северному потоку — 2", данные Киеву. В частности, они касались гарантий того, что Москва не сможет "манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях", напомнил Витренко.
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"Говорили и продолжаем говорить США, что лучший вариант с их стороны в сложившейся ситуации — вводить санкции против оператора "Северного потока — 2" до тех пор, пока Россия не перестанет это (газовые манипуляции. — Прим. ред.) делать", — написал он в Facebook.
По мнению главы "Нафтогаза", результатом ограничений должна стать "потеря де-факто монополии" "Газпрома" на экспорт топлива. Для этого он предложил перенести точки передачи газа европейским компаниям на украинско-российскую границу и разблокировать поставки из стран Центральной Азии.
"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока — 2" в сентябре. Сейчас идет работа по сертификации оператора газопровода. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.
В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
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