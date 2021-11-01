https://ria.ru/20211101/uchitelnitsa-1757259203.html

"Учитель года" избила школьницу

В США "учителя года" обвинили в избиении школьницы - РИА Новости, 01.11.2021

"Учитель года" избила школьницу

Во Флориде преподавательницу обвинили в насилии над детьми через несколько дней после присуждения ей звания "Учитель года". Об этом сообщает телеканал WPTV. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:32

2021-11-01T17:32

2021-11-01T17:32

в мире

сша

флорида

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Во Флориде преподавательницу обвинили в насилии над детьми через несколько дней после присуждения ей звания "Учитель года". Об этом сообщает телеканал WPTV.Одна из учениц пожаловалась в полицию на то, что педагог сначала заявила "об угрозах" в свой адрес со стороны школьницы, а когда та попыталась оправдаться, ударила ее.Затем преподаватель, по словам девушки, начала нецензурно ругаться и продолжила бить ее по макушке, пока у пострадавшей не потекла кровь из носа.Отмечается, что изначально конфликт начался в социальных сетях после того, как педагогу присвоили звание "Учитель года". Некоторые ученики упрекнули ее в том, что она использовала оскорбительные слова в отношении темнокожих на уроках.Сама же преподавательница рассказала, что восприняла один из этих упреков как угрозу убить ее.

https://ria.ru/20210829/flag-1747706545.html

сша

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, флорида