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"Учитель года" избила школьницу
В США "учителя года" обвинили в избиении школьницы - РИА Новости, 01.11.2021
"Учитель года" избила школьницу
Во Флориде преподавательницу обвинили в насилии над детьми через несколько дней после присуждения ей звания "Учитель года". Об этом сообщает телеканал WPTV. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:32
2021-11-01T17:32
2021-11-01T17:32
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Во Флориде преподавательницу обвинили в насилии над детьми через несколько дней после присуждения ей звания "Учитель года". Об этом сообщает телеканал WPTV.Одна из учениц пожаловалась в полицию на то, что педагог сначала заявила "об угрозах" в свой адрес со стороны школьницы, а когда та попыталась оправдаться, ударила ее.Затем преподаватель, по словам девушки, начала нецензурно ругаться и продолжила бить ее по макушке, пока у пострадавшей не потекла кровь из носа.Отмечается, что изначально конфликт начался в социальных сетях после того, как педагогу присвоили звание "Учитель года". Некоторые ученики упрекнули ее в том, что она использовала оскорбительные слова в отношении темнокожих на уроках.Сама же преподавательница рассказала, что восприняла один из этих упреков как угрозу убить ее.
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в мире, сша, флорида
В США "учителя года" обвинили в избиении школьницы
WPTV: получившую звание "Учитель года" преподавательницу обвинили в насилии над детьми
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Во Флориде преподавательницу обвинили в насилии над детьми через несколько дней после присуждения ей звания "Учитель года". Об этом сообщает телеканал WPTV.
Одна из учениц пожаловалась в полицию на то, что педагог сначала заявила "об угрозах" в свой адрес со стороны школьницы, а когда та попыталась оправдаться, ударила ее.
Затем преподаватель, по словам девушки, начала нецензурно ругаться и продолжила бить ее по макушке, пока у пострадавшей не потекла кровь из носа.
Отмечается, что изначально конфликт начался в социальных сетях после того, как педагогу присвоили звание "Учитель года". Некоторые ученики упрекнули ее в том, что она использовала оскорбительные слова в отношении темнокожих на уроках.
Сама же преподавательница рассказала, что восприняла один из этих упреков как угрозу убить ее.