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"От ужаса чуть не умерла": соседка раскрыла жуткие детали убийства девочек в Туве
"От ужаса чуть не умерла": соседка раскрыла детали убийства девочек в Туве - РИА Новости, 01.11.2021
"От ужаса чуть не умерла": соседка раскрыла жуткие детали убийства девочек в Туве
В ночь трагедии в доме в Кызыле, где погибли два ребенка, были слышны громкий хлопок и детские крики, рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" местная... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T01:18
2021-11-01T01:18
2021-11-01T01:19
происшествия
кызыл
тес-хемский район
россия
убийство двух девочек в туве
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В ночь трагедии в доме в Кызыле, где погибли два ребенка, были слышны громкий хлопок и детские крики, рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" местная жительница.Ранее в региональном центре Тывы нашли двух девочек в возрасте 9 и 14 лет с множественными травмами. К моменту обнаружения первая уже была мертва, вторая скончалась позднее в больнице. Задержан подозреваемый 23-летний уроженец Тес-Хемского района. По одной из версий, он приходится жертвам родственником.Женщина уточнила, что утром услышала детский голос, который сопровождался "непонятными стуками". Вскоре соседка решила вызвать полицию.По ее словам, мать девочек уделяла мало времени их воспитанию, также у нее были проблемы с законом.Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух малолетних. Прокуратура Тувы следит за его расследованием.
https://ria.ru/20211031/podrobnosti-1757086210.html
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происшествия, кызыл, тес-хемский район, россия, убийство двух девочек в туве
01:18 01.11.2021 (обновлено: 01:19 01.11.2021)
"От ужаса чуть не умерла": соседка раскрыла детали убийства девочек в Туве
Соседка: в ночь убийства двух девочек в Кызыле в доме были слышны крики и громкий хлопок