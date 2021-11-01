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"От ужаса чуть не умерла": соседка раскрыла жуткие детали убийства девочек в Туве
"От ужаса чуть не умерла": соседка раскрыла детали убийства девочек в Туве - РИА Новости, 01.11.2021
"От ужаса чуть не умерла": соседка раскрыла жуткие детали убийства девочек в Туве
В ночь трагедии в доме в Кызыле, где погибли два ребенка, были слышны громкий хлопок и детские крики, рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" местная... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T01:18
2021-11-01T01:19
происшествия
кызыл
тес-хемский район
россия
убийство двух девочек в туве
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В ночь трагедии в доме в Кызыле, где погибли два ребенка, были слышны громкий хлопок и детские крики, рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" местная жительница.Ранее в региональном центре Тывы нашли двух девочек в возрасте 9 и 14 лет с множественными травмами. К моменту обнаружения первая уже была мертва, вторая скончалась позднее в больнице. Задержан подозреваемый 23-летний уроженец Тес-Хемского района. По одной из версий, он приходится жертвам родственником.Женщина уточнила, что утром услышала детский голос, который сопровождался "непонятными стуками". Вскоре соседка решила вызвать полицию.По ее словам, мать девочек уделяла мало времени их воспитанию, также у нее были проблемы с законом.Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух малолетних. Прокуратура Тувы следит за его расследованием.
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кызыл
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происшествия, кызыл, тес-хемский район, россия, убийство двух девочек в туве
01:18 01.11.2021 (обновлено: 01:19 01.11.2021)
 
"От ужаса чуть не умерла": соседка раскрыла детали убийства девочек в Туве

Соседка: в ночь убийства двух девочек в Кызыле в доме были слышны крики и громкий хлопок

© Фото : СУ СК по Республике ТываДом, возле которого были обнаружены девочки в Туве
Дом, возле которого были обнаружены девочки в Туве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : СУ СК по Республике Тыва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В ночь трагедии в доме в Кызыле, где погибли два ребенка, были слышны громкий хлопок и детские крики, рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" местная жительница.
Ранее в региональном центре Тывы нашли двух девочек в возрасте 9 и 14 лет с множественными травмами. К моменту обнаружения первая уже была мертва, вторая скончалась позднее в больнице. Задержан подозреваемый 23-летний уроженец Тес-Хемского района. По одной из версий, он приходится жертвам родственником.
Женщина уточнила, что утром услышала детский голос, который сопровождался "непонятными стуками". Вскоре соседка решила вызвать полицию.
"Я проснулась от громкого звука, похожего на хлопок. Подумала, взрыв какой-то произошел, но потом услышала крики. <…> Когда узнала, что произошло, от ужаса чуть сама не умерла. Мы знали этих детей", — пояснила собеседница издания.
По ее словам, мать девочек уделяла мало времени их воспитанию, также у нее были проблемы с законом.
"Мужчину, который с девочками так поступил, я не знала и не видела раньше, — заключила женщина.
Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух малолетних. Прокуратура Тувы следит за его расследованием.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 13:59
Стали известны подробности убийства двух девочек в Туве
 
ПроисшествияКызылТес-Хемский районРоссияУбийство двух девочек в Туве
 
 
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