https://ria.ru/20211101/tsb-1757285902.html

В ЦБ допустили сокращение спроса на ипотеку и недвижимость

В ЦБ допустили сокращение спроса на ипотеку и недвижимость - РИА Новости, 01.11.2021

В ЦБ допустили сокращение спроса на ипотеку и недвижимость

Банк России допускает медленное сокращение спроса на ипотеку и недвижимость в ближайшие месяцы, говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T20:11

2021-11-01T20:11

2021-11-01T20:11

экономика

центральный банк рф (цб рф)

недвижимость

ипотека

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Банк России допускает медленное сокращение спроса на ипотеку и недвижимость в ближайшие месяцы, говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ.Такое развитие ипотечного рынка, способствуя росту строительства и повышению доступности жилья, не будет создавать рисков избыточного роста цен на жилье, чрезмерной закредитованности населения и ухудшения качества банковских активов, добавили в ЦБ.

https://ria.ru/20211031/nedvizhimost-1757065068.html

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2021

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экономика, центральный банк рф (цб рф), недвижимость, ипотека, россия