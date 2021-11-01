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В ЦБ допустили сокращение спроса на ипотеку и недвижимость
В ЦБ допустили сокращение спроса на ипотеку и недвижимость - РИА Новости, 01.11.2021
В ЦБ допустили сокращение спроса на ипотеку и недвижимость
Банк России допускает медленное сокращение спроса на ипотеку и недвижимость в ближайшие месяцы, говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T20:11
2021-11-01T20:11
2021-11-01T20:11
экономика
центральный банк рф (цб рф)
недвижимость
ипотека
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Банк России допускает медленное сокращение спроса на ипотеку и недвижимость в ближайшие месяцы, говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ.Такое развитие ипотечного рынка, способствуя росту строительства и повышению доступности жилья, не будет создавать рисков избыточного роста цен на жилье, чрезмерной закредитованности населения и ухудшения качества банковских активов, добавили в ЦБ.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), недвижимость, ипотека, россия
В ЦБ допустили сокращение спроса на ипотеку и недвижимость
В ЦБ допустили сокращение спроса на ипотеку и недвижимость в ближайшие месяцы