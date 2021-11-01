https://ria.ru/20211101/tomsk-1757289211.html

Бывшего судью нашли мертвым в томском лесу

Бывшего судью нашли мертвым в томском лесу - РИА Новости, 01.11.2021

Бывшего судью нашли мертвым в томском лесу

Тело 59-летнего мужчины обнаружили в селе Молчаново Томской области, по данным СМИ, это бывший судья. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T20:42

2021-11-01T20:42

2021-11-01T20:42

происшествия

молчановский район

томская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 1 ноя - РИА Новости. Тело 59-летнего мужчины обнаружили в селе Молчаново Томской области, по данным СМИ, это бывший судья.По предварительным данным СК, тело местного жителя было обнаружено 31 октября в лесном массиве."Следователи... проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели", - сообщили в следственном управлении.По данным местного агентства ТВ2, погибший мужчина - судья Молчановского районного суда в отставке. Его тело якобы было найдено обгоревшим. СМИ сообщают, что мужчина вечером 30 октября поехал на автомойку, загнал автомобиль, но за ним так и не вернулся.

https://ria.ru/20211101/krasnodar-1757284145.html

молчановский район

томская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, молчановский район, томская область, следственный комитет россии (ск рф), россия