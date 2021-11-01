https://ria.ru/20211101/tomsk-1757289211.html
Бывшего судью нашли мертвым в томском лесу
Бывшего судью нашли мертвым в томском лесу - РИА Новости, 01.11.2021
Бывшего судью нашли мертвым в томском лесу
Тело 59-летнего мужчины обнаружили в селе Молчаново Томской области, по данным СМИ, это бывший судья. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T20:42
2021-11-01T20:42
2021-11-01T20:42
происшествия
молчановский район
томская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НОВОСИБИРСК, 1 ноя - РИА Новости. Тело 59-летнего мужчины обнаружили в селе Молчаново Томской области, по данным СМИ, это бывший судья.По предварительным данным СК, тело местного жителя было обнаружено 31 октября в лесном массиве."Следователи... проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели", - сообщили в следственном управлении.По данным местного агентства ТВ2, погибший мужчина - судья Молчановского районного суда в отставке. Его тело якобы было найдено обгоревшим. СМИ сообщают, что мужчина вечером 30 октября поехал на автомойку, загнал автомобиль, но за ним так и не вернулся.
https://ria.ru/20211101/krasnodar-1757284145.html
молчановский район
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происшествия, молчановский район, томская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Бывшего судью нашли мертвым в томском лесу
Бывшего судью нашли мертвым в лесу в томском селе Молчаново