https://ria.ru/20211101/stroitelstvo-1757156842.html

Строительство экоцентра по проекту "Парк Яуза" скоро завершится в Москве

Строительство экоцентра по проекту "Парк Яуза" скоро завершится в Москве - РИА Новости, 01.11.2021

Строительство экоцентра по проекту "Парк Яуза" скоро завершится в Москве

Работы по строительству уникального экоцентра по проекту "Парк Яуза" завершаются в Москве, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T10:39

2021-11-01T10:39

2021-11-01T10:39

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Работы по строительству уникального экоцентра по проекту "Парк Яуза" завершаются в Москве, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства завершают работы по строительству здания уникального экоцентра в рамках проекта "Парк Яуза". Современный инновационный экоцентр появится в пойме реки Чермянки, в дальнейшем он станет частью создаваемого "Парка Яуза", - отметил Бирюков.Также заммэра рассказал, что площадь экоцентра составит более 1,2 тысячи квадратных метров. В нем планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента, профлабораторию. Для строительства павильона в основном используют природные материалы."В настоящее время завершается возведение здания экоцентра, ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций и внутренней отделке помещений. В строительстве и оформлении павильона максимально используем природные материалы, в основном дерево. В зоне кафе предусмотрено фасадное витражное остекление, чтобы максимально задействовать естественное освещение", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что новый центр займется популяризацией экологических профессий будущего.

https://ria.ru/20211030/moskva-1756975392.html

москва

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москва, петр бирюков