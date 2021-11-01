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Строительство экоцентра по проекту "Парк Яуза" скоро завершится в Москве
Строительство экоцентра по проекту "Парк Яуза" скоро завершится в Москве - РИА Новости, 01.11.2021
Строительство экоцентра по проекту "Парк Яуза" скоро завершится в Москве
Работы по строительству уникального экоцентра по проекту "Парк Яуза" завершаются в Москве, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:39
2021-11-01T10:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Работы по строительству уникального экоцентра по проекту "Парк Яуза" завершаются в Москве, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства завершают работы по строительству здания уникального экоцентра в рамках проекта "Парк Яуза". Современный инновационный экоцентр появится в пойме реки Чермянки, в дальнейшем он станет частью создаваемого "Парка Яуза", - отметил Бирюков.Также заммэра рассказал, что площадь экоцентра составит более 1,2 тысячи квадратных метров. В нем планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента, профлабораторию. Для строительства павильона в основном используют природные материалы."В настоящее время завершается возведение здания экоцентра, ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций и внутренней отделке помещений. В строительстве и оформлении павильона максимально используем природные материалы, в основном дерево. В зоне кафе предусмотрено фасадное витражное остекление, чтобы максимально задействовать естественное освещение", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что новый центр займется популяризацией экологических профессий будущего.
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москва, петр бирюков
10:39 01.11.2021
 

Строительство экоцентра по проекту "Парк Яуза" скоро завершится в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Работы по строительству уникального экоцентра по проекту "Парк Яуза" завершаются в Москве, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершают работы по строительству здания уникального экоцентра в рамках проекта "Парк Яуза". Современный инновационный экоцентр появится в пойме реки Чермянки, в дальнейшем он станет частью создаваемого "Парка Яуза", - отметил Бирюков.
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Также заммэра рассказал, что площадь экоцентра составит более 1,2 тысячи квадратных метров. В нем планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента, профлабораторию. Для строительства павильона в основном используют природные материалы.
"В настоящее время завершается возведение здания экоцентра, ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций и внутренней отделке помещений. В строительстве и оформлении павильона максимально используем природные материалы, в основном дерево. В зоне кафе предусмотрено фасадное витражное остекление, чтобы максимально задействовать естественное освещение", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что новый центр займется популяризацией экологических профессий будущего.
"Экспозиционное пространство планируется разделить на пять зон, каждая из которых будет рассказывать о новых профессиях. Посетители смогут попробовать себя в роли экоурбаниста, экопроектировщика, экодиетолога, эколога-логиста и "примерить" ряд других профильных профессий", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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