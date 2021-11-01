https://ria.ru/20211101/shkola-1757184033.html

В Минпросвещения подвели итоги сбора предложений педагогов

В Минпросвещения подвели итоги сбора предложений педагогов - РИА Новости, 01.11.2021

В Минпросвещения подвели итоги сбора предложений педагогов

Излишняя отчетности и низкая зарплата стали одними из основных тем обращений педагогов в адрес Минпросвещения России, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:39

2021-11-01T12:39

2021-11-01T12:39

общество

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Излишняя отчетности и низкая зарплата стали одними из основных тем обращений педагогов в адрес Минпросвещения России, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.Минпросвещения организовало сбор предложений по вопросам снижения бюрократической нагрузки на педагогов. С середины сентября в ведомство поступило более 300 обращений из всех регионов России."Наибольшее количество жалоб поступило из Омской области и Забайкальского края, а самыми популярными темами писем стали излишняя отчетность педагогов, необходимость сокращения бюрократической нагрузки, низкая заработная плата педагогов", - говорится в сообщении.Как отметил глава ведомства Сергей Кравцов, в Минпросвещения понимают, что в школьном образовании есть моменты, требующие прояснения. "Сбор предложений помогает нам лучше понимать ситуацию и запрос педагогов. Все письма я смотрю лично, и мы уже сделали очень многое для снижения нагрузки на учителей. Далее мы будем решать вопросы точечно, в конкретных регионах, откуда поступают обращения", – отметил министр, слова которого привела пресс-служба.Сбор предложений планируется сделать ежегодным.В министерстве также уточнили, что в своих запросах педагоги предлагают ограничить отчетность четырьмя документами, перейти на электронный формат заполнения, исключить дублирование при заполнении отчетов, снять нагрузку с педагогов по ведению внеурочной деятельности. Также в обращениях заявляют о необходимости создания единого калькулятора расчета заработной платы учителя и увеличения зарплаты педагогов в связи с ростом нагрузки.

https://ria.ru/20211005/missiya-1753226777.html

россия

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общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия