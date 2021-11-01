13:20 01.11.2021 (обновлено: 14:23 01.11.2021)
Украинская дочка Сбербанка сменит название
Украинская дочка Сбербанка сменит название на Международный резервный банк
КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Украинская "дочка" Сбербанка сменит название на Международный резервный банк, сообщает в понедельник издание Finbalance со ссылкой на решение российского банка.
"Российский "Сбербанк" меняет название одноименной "дочки" в Украине – "Сбербанка" – на "Международный резервный банк". Соответствующее решение было принято российским госбанком 27 сентября", - говорится в сообщении. Также издание опубликовало фотографию соответствующего решения банка. По данным издания, полное название Акционерного общества Сбербанк будет - Акционерное общество Международный резервный банк, сокращенное название – АО МР Банк.
Государственный Ощадбанк образовался из украинского филиала Сбербанка СССР, в настоящее время входит в тройку крупнейших банков Украины. Ощадбанк в декабре 2016 года обвинил Сбербанк в нарушении прав интеллектуальной собственности в связи с переименованием Дочернего банка Сбербанка России на Украине в "Сбербанк". Украинский банк заявлял, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки "Ощадбанк", "Сбербанк" и Oschadbank. Сбербанк РФ в ответ заявил, что согласовал переименование своего дочернего банка с Национальным банком Украины, а регистрация нового названия проведена в соответствии с законодательством страны. В январе 2016 года Ощадбанк подал иск к Сбербанку по нарушению прав интеллектуальной собственности. В апреле 2017 года Хозяйственный суд Киева принял решение о запрете Сбербанку РФ использовать на Украине торговую марку "Сбербанк" и лишил его доменного имени sberbank.ua. Сбербанк подавал апелляцию на это решение, а позже - кассационную жалобу в Верховный суд Украины.