https://ria.ru/20211101/sberbank-1757193864.html

Украинская дочка Сбербанка сменит название

Украинская дочка Сбербанка сменит название - РИА Новости, 01.11.2021

Украинская дочка Сбербанка сменит название

Украинская "дочка" Сбербанка сменит название на Международный резервный банк, сообщает в понедельник издание Finbalance со ссылкой на решение российского банка. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:20

2021-11-01T13:20

2021-11-01T14:23

экономика

украина

сбербанк россии

ситуация с "дочками" российских банков на украине

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КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Украинская "дочка" Сбербанка сменит название на Международный резервный банк, сообщает в понедельник издание Finbalance со ссылкой на решение российского банка.Ранее пресс-служба Ощадбанка сообщила, что Верховный суд Украины окончательно запретил Сбербанку России использовать торговую марку "Сбербанк" в стране."Российский "Сбербанк" меняет название одноименной "дочки" в Украине – "Сбербанка" – на "Международный резервный банк". Соответствующее решение было принято российским госбанком 27 сентября", - говорится в сообщении. Также издание опубликовало фотографию соответствующего решения банка. По данным издания, полное название Акционерного общества Сбербанк будет - Акционерное общество Международный резервный банк, сокращенное название – АО МР Банк.Государственный Ощадбанк образовался из украинского филиала Сбербанка СССР, в настоящее время входит в тройку крупнейших банков Украины. Ощадбанк в декабре 2016 года обвинил Сбербанк в нарушении прав интеллектуальной собственности в связи с переименованием Дочернего банка Сбербанка России на Украине в "Сбербанк". Украинский банк заявлял, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки "Ощадбанк", "Сбербанк" и Oschadbank. Сбербанк РФ в ответ заявил, что согласовал переименование своего дочернего банка с Национальным банком Украины, а регистрация нового названия проведена в соответствии с законодательством страны. В январе 2016 года Ощадбанк подал иск к Сбербанку по нарушению прав интеллектуальной собственности. В апреле 2017 года Хозяйственный суд Киева принял решение о запрете Сбербанку РФ использовать на Украине торговую марку "Сбербанк" и лишил его доменного имени sberbank.ua. Сбербанк подавал апелляцию на это решение, а позже - кассационную жалобу в Верховный суд Украины.

https://ria.ru/20210722/ukraina-1742331343.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, сбербанк россии, ситуация с "дочками" российских банков на украине