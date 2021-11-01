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СК возбудил уголовное дело против чиновников минтранса Самарской области

СК возбудил уголовное дело против чиновников минтранса Самарской области - РИА Новости, 01.11.2021

СК возбудил уголовное дело против чиновников минтранса Самарской области

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении чиновников министерства транспорта Самарской области, чьи действия привели к разрушению дорог и... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:06

2021-11-01T15:06

2021-11-01T15:06

самарская область

александр хинштейн

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САМАРА, 1 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении чиновников министерства транспорта Самарской области, чьи действия привели к разрушению дорог и закрытию школьных маршрутов, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК по региону.По версии следствия, с октября 2019 года должностные лица министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области ненадлежащим образом исполняли свои обязанности при реализации государственной программы по развитию транспортной системы. Так, по данным СУСК, в рамках заключенного концессионного соглашения подвоз строительных материалов осуществлялся грузовым автотранспортом, что привело к разрушению дорог на ряде участков. Отмечается, что результаты диагностики в 2020 году показали их полное несоответствие установленным стандартам. По информации следствия, это привело к закрытию школьных маршрутов для 142 детей в Шигонском районе. По предварительным данным, общий ущерб, причиненный Самарской области, составляет не менее 190 миллионов рублей."По факту недобросовестного исполнения обязанностей должностными лицами министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области при реализации федерального проекта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее причинение особо крупного ущерба)", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Самарской области, в настоящее время его расследование находится на личном контроле руководителя регионального следственного управления Марата Галиханова, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее написал в своем Telegram-канале, что одним из фигурантов уголовного дела является замминистра транспорта региона Андрей Спиридонов.

https://ria.ru/20211015/samara-1754737813.html

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самарская область, александр хинштейн, госдума рф, жкх, криминал, россия