https://ria.ru/20211101/safronov-1757221787.html

ФСБ завершила расследование дела Сафронова о госизмене, сообщил источник

ФСБ завершила расследование дела Сафронова о госизмене, сообщил источник - РИА Новости, 01.11.2021

ФСБ завершила расследование дела Сафронова о госизмене, сообщил источник

ФСБ завершила расследование уголовного дела о государственной измене против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:10

2021-11-01T15:10

2021-11-01T17:27

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

роскосмос

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ФСБ завершила расследование уголовного дела о государственной измене против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Защита обвиняемого не стала подтверждать или опровергать эту информацию, сославшись на подписку о неразглашении. При этом адвокат Дмитрий Талантов сообщил РИА Новости, что юристы уже знакомятся с материалами дела.Между тем находящийся в розыске за разглашение данных по делу адвокат Иван Павлов, который ранее представлял интересы Сафронова, подтвердил РИА Новости, что расследование завершено.Сафронова задержали 7 июля 2020 года по обвинению в передаче секретных сведений спецслужбам одной из стран НАТО. В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его.По словам адвокатов, ФСБ подозревает, что Сафронов с 2012 года работал на спецслужбы Чехии. Речь может идти о продаже данных о поставках вооружений в страны Африки, конечными получателями секретной информации были США.Свою вину Сафронов не признает.До "Роскосмоса" он работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсантъ", писал на военную и космическую тематики.В госкорпорации заявили, что задержание сотрудника не связано с его работой в "Роскосмосе". По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, к журналистской деятельности Сафронова уголовное дело также отношения не имеет.Как подчеркнул Владимир Путин, комментируя ситуацию, предположения, что против обвиняемого существует некий "заговор" среди сотрудников силовых структур, — "чушь собачья". Но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, — это очевидный факт", добавил президент.

https://ria.ru/20210920/vybory-1751038709.html

https://ria.ru/20170201/1486969087.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), роскосмос