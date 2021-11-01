https://ria.ru/20211101/safronov-1757221787.html
ФСБ завершила расследование дела Сафронова о госизмене, сообщил источник
ФСБ завершила расследование дела Сафронова о госизмене, сообщил источник - РИА Новости, 01.11.2021
ФСБ завершила расследование дела Сафронова о госизмене, сообщил источник
ФСБ завершила расследование уголовного дела о государственной измене против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:10
2021-11-01T15:10
2021-11-01T17:27
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ФСБ завершила расследование уголовного дела о государственной измене против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Защита обвиняемого не стала подтверждать или опровергать эту информацию, сославшись на подписку о неразглашении. При этом адвокат Дмитрий Талантов сообщил РИА Новости, что юристы уже знакомятся с материалами дела.Между тем находящийся в розыске за разглашение данных по делу адвокат Иван Павлов, который ранее представлял интересы Сафронова, подтвердил РИА Новости, что расследование завершено.Сафронова задержали 7 июля 2020 года по обвинению в передаче секретных сведений спецслужбам одной из стран НАТО. В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его.По словам адвокатов, ФСБ подозревает, что Сафронов с 2012 года работал на спецслужбы Чехии. Речь может идти о продаже данных о поставках вооружений в страны Африки, конечными получателями секретной информации были США.Свою вину Сафронов не признает.До "Роскосмоса" он работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсантъ", писал на военную и космическую тематики.В госкорпорации заявили, что задержание сотрудника не связано с его работой в "Роскосмосе". По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, к журналистской деятельности Сафронова уголовное дело также отношения не имеет.Как подчеркнул Владимир Путин, комментируя ситуацию, предположения, что против обвиняемого существует некий "заговор" среди сотрудников силовых структур, — "чушь собачья". Но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, — это очевидный факт", добавил президент.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), роскосмос
15:10 01.11.2021 (обновлено: 17:27 01.11.2021)
ФСБ завершила расследование дела Сафронова о госизмене, сообщил источник
Источник: ФСБ завершила расследование дела против советника главы "Роскосмоса" Сафронова
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ФСБ завершила расследование уголовного дела о государственной измене против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Расследование уголовного дела в отношении Сафронова Ивана завершено", — подчеркнул собеседник агентства.
Защита обвиняемого не стала подтверждать или опровергать эту информацию, сославшись на подписку о неразглашении. При этом адвокат Дмитрий Талантов сообщил РИА Новости, что юристы уже знакомятся с материалами дела.
Между тем находящийся в розыске за разглашение данных по делу адвокат Иван Павлов, который ранее представлял интересы Сафронова, подтвердил РИА Новости, что расследование завершено.
Сафронова задержали 7 июля 2020 года по обвинению в передаче секретных сведений спецслужбам одной из стран НАТО
. В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его.
По словам адвокатов, ФСБ
подозревает, что Сафронов с 2012 года работал на спецслужбы Чехии
. Речь может идти о продаже данных о поставках вооружений в страны Африки
, конечными получателями секретной информации были США
.
Свою вину Сафронов не признает.
До "Роскосмоса
" он работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсантъ", писал на военную и космическую тематики.
В госкорпорации заявили, что задержание сотрудника не связано с его работой в "Роскосмосе". По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, к журналистской деятельности Сафронова уголовное дело также отношения не имеет.
Как подчеркнул Владимир Путин
, комментируя ситуацию, предположения, что против обвиняемого существует некий "заговор" среди сотрудников силовых структур, — "чушь собачья". Но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, — это очевидный факт", добавил президент.