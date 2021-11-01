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В Москве нашли нарушения антиковидных мер на 118 объектах

В Москве нашли нарушения антиковидных мер на 118 объектах - РИА Новости, 01.11.2021

В Москве нашли нарушения антиковидных мер на 118 объектах

Роспотребнадзор по Москве с 25 октября по 31 октября провел 412 проверок COVID-мер, нарушения нашли на 118 объектах, сообщает в понедельник столичный... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:50

2021-11-01T18:50

2021-11-01T18:50

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор по Москве с 25 октября по 31 октября провел 412 проверок COVID-мер, нарушения нашли на 118 объектах, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в нерабочие дни контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий против коронавируса усилен."За последнюю неделю с 25 октября по 31 октября специалистами управления Роспотребнадзора по Москве с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий... проведено 412 проверок и мониторинговых обследований, в том числе в выходные дни проверено 209 объектов. Проверки проводились в магазинах торговых сетей "Метро Кэш энд Керри", "Лента", "Виктория", "Мираторг", "Дикси", "Куулклевер", "Fix Price", объектах общественного питания, транспорта, спортивных и культурно-массовых объектах, салонах красоты. Нарушения были установлены на 118 объектах, в том числе в выходные дни - на 62 объектах", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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