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В Москве нашли нарушения антиковидных мер на 118 объектах
В Москве нашли нарушения антиковидных мер на 118 объектах - РИА Новости, 01.11.2021
В Москве нашли нарушения антиковидных мер на 118 объектах
Роспотребнадзор по Москве с 25 октября по 31 октября провел 412 проверок COVID-мер, нарушения нашли на 118 объектах, сообщает в понедельник столичный... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:50
2021-11-01T18:50
2021-11-01T18:50
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор по Москве с 25 октября по 31 октября провел 412 проверок COVID-мер, нарушения нашли на 118 объектах, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в нерабочие дни контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий против коронавируса усилен."За последнюю неделю с 25 октября по 31 октября специалистами управления Роспотребнадзора по Москве с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий... проведено 412 проверок и мониторинговых обследований, в том числе в выходные дни проверено 209 объектов. Проверки проводились в магазинах торговых сетей "Метро Кэш энд Керри", "Лента", "Виктория", "Мираторг", "Дикси", "Куулклевер", "Fix Price", объектах общественного питания, транспорта, спортивных и культурно-массовых объектах, салонах красоты. Нарушения были установлены на 118 объектах, в том числе в выходные дни - на 62 объектах", - говорится в сообщении.
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общество, мираторг, москва, дикси, здоровье - общество, fix price, коронавирус в россии
В Москве нашли нарушения антиковидных мер на 118 объектах
Роспотребнадзор провел 412 проверок COVID-мер и нашел нарушения на 118 объектах в Москве