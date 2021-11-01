https://ria.ru/20211101/roskomnadzor-1757181150.html

Роскомнадзор удалил 85 тысяч материалов с пропагандой наркотиков

Роскомнадзор удалил 85 тысяч материалов с пропагандой наркотиков - РИА Новости, 01.11.2021

Роскомнадзор удалил 85 тысяч материалов с пропагандой наркотиков

Роскомнадзор совместно с МВД за два года удалил и заблокировал в России почти 85 тысяч материалов с пропагандой употребления наркотиков, сообщило ведомство. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:27

2021-11-01T12:27

2021-11-01T12:27

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Роскомнадзор совместно с МВД за два года удалил и заблокировал в России почти 85 тысяч материалов с пропагандой употребления наркотиков, сообщило ведомство.Отмечается, что в случае выявления запрещенной информации Роскомнадзор обращается к администрации интернет-площадок, в том числе соцсетей, для того чтобы отработать удаление такой информации в оперативном порядке, без внесения в реестр. Всего за 2020-2021 годы таким образом удалено более 129 тысяч ссылок на наркоконтент.

https://ria.ru/20211029/roskomnadzor-1756938239.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия