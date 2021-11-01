https://ria.ru/20211101/roskomnadzor-1757181150.html
Роскомнадзор удалил 85 тысяч материалов с пропагандой наркотиков
Роскомнадзор удалил 85 тысяч материалов с пропагандой наркотиков - РИА Новости, 01.11.2021
Роскомнадзор удалил 85 тысяч материалов с пропагандой наркотиков
Роскомнадзор совместно с МВД за два года удалил и заблокировал в России почти 85 тысяч материалов с пропагандой употребления наркотиков, сообщило ведомство. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:27
2021-11-01T12:27
2021-11-01T12:27
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_0f53554359efcbebd1ed6005f244a344.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Роскомнадзор совместно с МВД за два года удалил и заблокировал в России почти 85 тысяч материалов с пропагандой употребления наркотиков, сообщило ведомство.Отмечается, что в случае выявления запрещенной информации Роскомнадзор обращается к администрации интернет-площадок, в том числе соцсетей, для того чтобы отработать удаление такой информации в оперативном порядке, без внесения в реестр. Всего за 2020-2021 годы таким образом удалено более 129 тысяч ссылок на наркоконтент.
https://ria.ru/20211029/roskomnadzor-1756938239.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_116:0:1883:1325_1920x0_80_0_0_ce6a3a0e05980b7d7b9417250fcef1d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Роскомнадзор удалил 85 тысяч материалов с пропагандой наркотиков
Роскомнадзор за два года удалил 85 тысяч материалов с пропагандой употребления наркотиков