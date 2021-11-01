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Россия готовит запрос в ВОЗ о частоте ревакцинации от COVID-19
Россия готовит запрос в ВОЗ о частоте ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
Россия готовит запрос в ВОЗ о частоте ревакцинации от COVID-19
Вопрос о том, как часто надо ревакцинироваться от COVID-19, обсуждается во всем мире, готовится запрос во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на эту... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:55
2021-11-01T14:55
2021-11-01T14:55
распространение коронавируса
общество
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вопрос о том, как часто надо ревакцинироваться от COVID-19, обсуждается во всем мире, готовится запрос во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на эту тему, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас есть методические рекомендации министерства здравоохранения, это прописано о том, что мы должны ревакцинироваться с той периодичностью, которая указана, но я хочу сказать о том, что эта тема обсуждается во всем мире, и пока других данных, очевидных данных нет, но я знаю, что запрос во Всемирную организацию здравоохранения готовится, и мы получим ответ, будем обсуждать это еще", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Россия готовит запрос в ВОЗ о частоте ревакцинации от COVID-19
Россия готовит запрос в ВОЗ о том, как часто надо ревакцинироваться от COVID-19