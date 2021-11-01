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Профсоюзы не получали жалоб о принуждении к работе в нерабочие дни
Профсоюзы не получали жалоб о принуждении к работе в нерабочие дни - РИА Новости, 01.11.2021
Профсоюзы не получали жалоб о принуждении к работе в нерабочие дни
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) не получала жалоб о принуждении к работе в период нерабочих дней, заявил РИА Новости замглавы организации... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:31
2021-11-01T16:31
2021-11-01T16:31
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) не получала жалоб о принуждении к работе в период нерабочих дней, заявил РИА Новости замглавы организации Александр Шершуков.Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия заболеванию коронавирусом. При этом отдельные субъекты РФ могли установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября."Нет, не получаем", - сказал Шершуков, отвечая на вопрос о том, получает ли ФНПР жалобы на принуждение к работе в период нерабочих дней.По его словам, если такие жалобы поступят, ФНПР будет заниматься ими совместно с отраслевыми профсоюзам.
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Профсоюзы не получали жалоб о принуждении к работе в нерабочие дни
Федерация независимых профсоюзов не получала жалоб о принуждении к работе в нерабочие дни