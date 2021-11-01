https://ria.ru/20211101/putin-1757177000.html

Путин в понедельник начнет серию военных совещаний в Сочи

Путин в понедельник начнет серию военных совещаний в Сочи - РИА Новости, 01.11.2021

Путин в понедельник начнет серию военных совещаний в Сочи

Президент РФ Владимир Путин в понедельник начнет в Сочи серию военных совещаний, первое заседание будет посвящено ВКС и ВМФ, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:09

2021-11-01T12:09

2021-11-01T12:09

безопасность

сочи

владимир путин

дмитрий песков

воздушно-космические силы россии

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник начнет в Сочи серию военных совещаний, первое заседание будет посвящено ВКС и ВМФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В Сочи сегодня начинается традиционная серия совещаний по вопросам развития российской армии, Вооруженных сил, технологического и иного развития. Сегодня будет совещание с упором на тему ВКС России и ВМФ", - сказал Песков.Он добавил, что президент выслушает доклады руководителей компаний и корпораций, которые задействованы в военно-промышленном комплексе. "Как обычно бывает на полях этих серий совещаний, президент использует также эти дни, чтобы один на один продолжить общение с участниками и главами этих корпораций, которые производят такую высокотехнологичную продукцию", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20211029/minoborony-1756793646.html

сочи

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безопасность, сочи, владимир путин, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии, россия