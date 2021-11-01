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Путин в понедельник начнет серию военных совещаний в Сочи
Путин в понедельник начнет серию военных совещаний в Сочи - РИА Новости, 01.11.2021
Путин в понедельник начнет серию военных совещаний в Сочи
Президент РФ Владимир Путин в понедельник начнет в Сочи серию военных совещаний, первое заседание будет посвящено ВКС и ВМФ, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:09
2021-11-01T12:09
2021-11-01T12:09
безопасность
сочи
владимир путин
дмитрий песков
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник начнет в Сочи серию военных совещаний, первое заседание будет посвящено ВКС и ВМФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В Сочи сегодня начинается традиционная серия совещаний по вопросам развития российской армии, Вооруженных сил, технологического и иного развития. Сегодня будет совещание с упором на тему ВКС России и ВМФ", - сказал Песков.Он добавил, что президент выслушает доклады руководителей компаний и корпораций, которые задействованы в военно-промышленном комплексе. "Как обычно бывает на полях этих серий совещаний, президент использует также эти дни, чтобы один на один продолжить общение с участниками и главами этих корпораций, которые производят такую высокотехнологичную продукцию", - подчеркнул Песков.
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безопасность, сочи, владимир путин, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии, россия
Путин в понедельник начнет серию военных совещаний в Сочи
Песков: Путин в понедельник начнет серию военных совещаний в Сочи