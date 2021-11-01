https://ria.ru/20211101/poshliny-1757270595.html

В Германии прокомментировали договоренности ЕС и США о пошлинах

В Германии прокомментировали договоренности ЕС и США о пошлинах - РИА Новости, 01.11.2021

В Германии прокомментировали договоренности ЕС и США о пошлинах

В ФРГ считают "позитивным сигналом для трансатлантических отношений" сближение США и ЕС по вопросу пошлин, заявили в понедельник в федеральном союзе немецкой... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:22

2021-11-01T18:22

2021-11-01T18:28

экономика

сша

джо байден

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

пошлины

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БЕРЛИН, 1 ноя – РИА Новости. В ФРГ считают "позитивным сигналом для трансатлантических отношений" сближение США и ЕС по вопросу пошлин, заявили в понедельник в федеральном союзе немецкой промышленности (BDI)."Многое еще предстоит сделать для трансатлантических партнеров, в том числе и в других областях: ЕС и США также должны работать в рамках недавно созданного Совета по торговле и технологиям (TTC), чтобы отменить все тарифы на промышленные товары и признать соответственные оценки в отношении друг друга", - считает организация.В минувшее воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК, ведущая дела во Всемирной торговой организации от имени Евросоюза, приостановит разбирательство с США в ВТО по поводу пошлин на сталь и алюминий.В то же время США объявили, что они больше не будут применять пошлины из так называемого "раздела 232" на определенный объем поставок стали и алюминия из ЕС в рамках "тарифных квот". Квоты равняются историческим объемам экспорта стали и алюминия из ЕС в США, заявили ранее в Еврокомиссии. Это тот объём стали и алюминия, которые поставлялись в Штаты из союза до введения пошлин в 2018 году, пояснили в ЕК.Эти пошлины были введены в США с июня 2018 года и касались 6,4 миллиарда евро европейского экспорта стали и алюминия в год в эту страну. Дополнительные тарифы, примененные с февраля 2020 года, затронули ещё около 40 миллионов евро экспорта из ЕС. Евросоюз в ответ на это ещё в июне 2018 года ввел ответные пошлины (так называемые меры для сбалансирования ситуации) на импорт из США на сумму 2,8 миллиарда евро.Остальные меры, охватывающие экспорт из Штатов в союз на сумму до 3,6 миллиарда евро, должны были вступить в силу 1 июня 2021 года. Но ЕС отложил действие этих мер до 1 декабря, чтобы дать сторонам возможность найти решение проблемы. После последнего заявления США действие всех этих мер Евросоюза планируется приостановить.

https://ria.ru/20211031/poshliny-1757103713.html

https://ria.ru/20211031/evropa-1757104405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, джо байден, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, пошлины