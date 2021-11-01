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В Германии прокомментировали договоренности ЕС и США о пошлинах
В Германии прокомментировали договоренности ЕС и США о пошлинах - РИА Новости, 01.11.2021
В Германии прокомментировали договоренности ЕС и США о пошлинах
В ФРГ считают "позитивным сигналом для трансатлантических отношений" сближение США и ЕС по вопросу пошлин, заявили в понедельник в федеральном союзе немецкой... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:22
2021-11-01T18:28
экономика
сша
джо байден
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
пошлины
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БЕРЛИН, 1 ноя – РИА Новости. В ФРГ считают "позитивным сигналом для трансатлантических отношений" сближение США и ЕС по вопросу пошлин, заявили в понедельник в федеральном союзе немецкой промышленности (BDI)."Многое еще предстоит сделать для трансатлантических партнеров, в том числе и в других областях: ЕС и США также должны работать в рамках недавно созданного Совета по торговле и технологиям (TTC), чтобы отменить все тарифы на промышленные товары и признать соответственные оценки в отношении друг друга", - считает организация.В минувшее воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК, ведущая дела во Всемирной торговой организации от имени Евросоюза, приостановит разбирательство с США в ВТО по поводу пошлин на сталь и алюминий.В то же время США объявили, что они больше не будут применять пошлины из так называемого "раздела 232" на определенный объем поставок стали и алюминия из ЕС в рамках "тарифных квот". Квоты равняются историческим объемам экспорта стали и алюминия из ЕС в США, заявили ранее в Еврокомиссии. Это тот объём стали и алюминия, которые поставлялись в Штаты из союза до введения пошлин в 2018 году, пояснили в ЕК.Эти пошлины были введены в США с июня 2018 года и касались 6,4 миллиарда евро европейского экспорта стали и алюминия в год в эту страну. Дополнительные тарифы, примененные с февраля 2020 года, затронули ещё около 40 миллионов евро экспорта из ЕС. Евросоюз в ответ на это ещё в июне 2018 года ввел ответные пошлины (так называемые меры для сбалансирования ситуации) на импорт из США на сумму 2,8 миллиарда евро.Остальные меры, охватывающие экспорт из Штатов в союз на сумму до 3,6 миллиарда евро, должны были вступить в силу 1 июня 2021 года. Но ЕС отложил действие этих мер до 1 декабря, чтобы дать сторонам возможность найти решение проблемы. После последнего заявления США действие всех этих мер Евросоюза планируется приостановить.
https://ria.ru/20211031/poshliny-1757103713.html
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экономика, сша, джо байден, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, пошлины
18:22 01.11.2021 (обновлено: 18:28 01.11.2021)
 
В Германии прокомментировали договоренности ЕС и США о пошлинах

В Германии назвали "позитивным сигналом" договоренности ЕС и США по вопросу пошлин

© Depositphotos / pandionhiatus3Вид на Берлин
Вид на Берлин - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Depositphotos / pandionhiatus3
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БЕРЛИН, 1 ноя – РИА Новости. В ФРГ считают "позитивным сигналом для трансатлантических отношений" сближение США и ЕС по вопросу пошлин, заявили в понедельник в федеральном союзе немецкой промышленности (BDI).
"Это позитивный сигнал для трансатлантических отношений, когда в этом сложном торговом споре произошло сближение всех вовлеченных сторон. Теперь должны последовать дальнейшие шаги. Импорт из ЕС не угрожает национальной безопасности США. Установление квоты на импорт стали и алюминия в США из ЕС не соответствует требованиям ВТО и поэтому может быть только временным решением. Тарифы в размере 25 и 10 процентов, которые взимаются сверх квот беспошлинной торговли, все еще очень высоки", - говорится в заявлении союза, поступившем в РИА Новости.
"Многое еще предстоит сделать для трансатлантических партнеров, в том числе и в других областях: ЕС и США также должны работать в рамках недавно созданного Совета по торговле и технологиям (TTC), чтобы отменить все тарифы на промышленные товары и признать соответственные оценки в отношении друг друга", - считает организация.
В минувшее воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК, ведущая дела во Всемирной торговой организации от имени Евросоюза, приостановит разбирательство с США в ВТО по поводу пошлин на сталь и алюминий.
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В то же время США объявили, что они больше не будут применять пошлины из так называемого "раздела 232" на определенный объем поставок стали и алюминия из ЕС в рамках "тарифных квот". Квоты равняются историческим объемам экспорта стали и алюминия из ЕС в США, заявили ранее в Еврокомиссии. Это тот объём стали и алюминия, которые поставлялись в Штаты из союза до введения пошлин в 2018 году, пояснили в ЕК.
Эти пошлины были введены в США с июня 2018 года и касались 6,4 миллиарда евро европейского экспорта стали и алюминия в год в эту страну. Дополнительные тарифы, примененные с февраля 2020 года, затронули ещё около 40 миллионов евро экспорта из ЕС. Евросоюз в ответ на это ещё в июне 2018 года ввел ответные пошлины (так называемые меры для сбалансирования ситуации) на импорт из США на сумму 2,8 миллиарда евро.
Остальные меры, охватывающие экспорт из Штатов в союз на сумму до 3,6 миллиарда евро, должны были вступить в силу 1 июня 2021 года. Но ЕС отложил действие этих мер до 1 декабря, чтобы дать сторонам возможность найти решение проблемы. После последнего заявления США действие всех этих мер Евросоюза планируется приостановить.
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ЭкономикаСШАДжо БайденЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенПошлины
 
 
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