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Москвичам рассказали о погоде на ноябрьские праздники
Москвичам рассказали о погоде на ноябрьские праздники - РИА Новости, 01.11.2021
Москвичам рассказали о погоде на ноябрьские праздники
Температура в Москве на неделе останется выше нормы, 5 ноября аномалия может составить 6-7 градусов, но в День народного единства произойдет ухудшение погоды,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:56
2021-11-01T11:56
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Температура в Москве на неделе останется выше нормы, 5 ноября аномалия может составить 6-7 градусов, но в День народного единства произойдет ухудшение погоды, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.По словам синоптика, в начале недели осадков не ожидается, ночью температура будет слабоотрицательной, дневная температура в понедельник - плюс 9-11 градусов, во вторник - плюс 7-9. 3 ноября днем увеличится облачность, местами начнется небольшой дождь, температура останется на уровне плюс 7-9 градусов."Более значимое ухудшение погоды произойдет 4 числа, потому что погоду будет определять циклон, но мы попадем в промежуточный гребень, поэтому дожди на 4 число, местами и небольшие. Температурный фон у нас повысится, ночная температура будет порядка плюс 3-5 градусов, дневная температура останется на уровне плюс 7-9 градусов. Наиболее неблагоприятный день будет 5 числа: в ночь нас пересечет теплый атмосферный фронт, с ним мы ожидаем значимые, но теплые дожди, какие бывают в начале октября, потому что минимальная температура будет порядка плюс 7-9 градусов, днем - порядка плюс 12-14 градусов", - рассказала Позднякова.Она отметила, что 6 ноября теплый сектор покинет столичный регион, а ночью Москву будет пересекать холодный атмосферный фронт. В течение суток будут идти локальные небольшие дожди, ночная температура за счет облачности будет высокой - порядка плюс 6-7 градусов в городе, дневная - плюс 7-12 по региону."Скорее всего, 7 числа осадков будет чуть меньше, чем накануне, а температура будет на градус-полтора ниже. Но в любом случае в течение всей недели температура воздуха останется выше климатической нормы. 5 числа аномалия может достигать 6-7 градусов, это очень теплая для этого времени погода", - заключила метеоролог.
https://ria.ru/20211030/immunitet-1756966812.html
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общество, москва, татьяна позднякова
11:56 01.11.2021
 
Москвичам рассказали о погоде на ноябрьские праздники

Синоптик Позднякова: температура в Москве на неделе останется выше нормы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие на Якиманской набережной в Москве
Прохожие на Якиманской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Температура в Москве на неделе останется выше нормы, 5 ноября аномалия может составить 6-7 градусов, но в День народного единства произойдет ухудшение погоды, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, в начале недели осадков не ожидается, ночью температура будет слабоотрицательной, дневная температура в понедельник - плюс 9-11 градусов, во вторник - плюс 7-9. 3 ноября днем увеличится облачность, местами начнется небольшой дождь, температура останется на уровне плюс 7-9 градусов.
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"Более значимое ухудшение погоды произойдет 4 числа, потому что погоду будет определять циклон, но мы попадем в промежуточный гребень, поэтому дожди на 4 число, местами и небольшие. Температурный фон у нас повысится, ночная температура будет порядка плюс 3-5 градусов, дневная температура останется на уровне плюс 7-9 градусов. Наиболее неблагоприятный день будет 5 числа: в ночь нас пересечет теплый атмосферный фронт, с ним мы ожидаем значимые, но теплые дожди, какие бывают в начале октября, потому что минимальная температура будет порядка плюс 7-9 градусов, днем - порядка плюс 12-14 градусов", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что 6 ноября теплый сектор покинет столичный регион, а ночью Москву будет пересекать холодный атмосферный фронт. В течение суток будут идти локальные небольшие дожди, ночная температура за счет облачности будет высокой - порядка плюс 6-7 градусов в городе, дневная - плюс 7-12 по региону.
"Скорее всего, 7 числа осадков будет чуть меньше, чем накануне, а температура будет на градус-полтора ниже. Но в любом случае в течение всей недели температура воздуха останется выше климатической нормы. 5 числа аномалия может достигать 6-7 градусов, это очень теплая для этого времени погода", - заключила метеоролог.
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