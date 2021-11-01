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Ленинградская область
https://ria.ru/20211101/ploschadki-1757180168.html
Ленобласть выделит почти 170 миллионов рублей на площадки ТКО
Ленобласть выделит почти 170 миллионов рублей на площадки ТКО - РИА Новости, 01.11.2021
Ленобласть выделит почти 170 миллионов рублей на площадки ТКО
Власти Ленинградской области в 2022 году планируют выделить муниципалитетам 167,3 миллиона рублей на оборудование новых площадок для сбора и вывоза твердых... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:22
2021-11-01T12:23
ленинградская область
общество
ленинградская область
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2022 году планируют выделить муниципалитетам 167,3 миллиона рублей на оборудование новых площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, до конца этого года субсидии на оборудование новых площадок для сбора бытовых отходов получат 69 муниципальных образований Ленинградской области. Общий объем запланированного финансирования до конца 2021 год составит около 174,4 миллиона рублей. В рамках мероприятий программы на территории муниципальных образований планируется установить 850 контейнерных площадок. К началу октября были оборудованы 165 контейнерных площадок на территории 18 муниципальных образований Ленинградской области.В состав Ленинградской области входят 205 муниципальных образований. Таким образом, уже в этом году примерно две трети поселений будут оборудованы новыми площадками для сбора ТКО, сказали в пресс-службе.Там отметили, что помимо оборудования площадок для вывоза мусора, до конца 2021 года все муниципальные образования региона должны заключить договоры на вывоз и утилизацию строительного мусора с лицензиатами. Строительный мусор его владельцы теперь обязаны будут донести до специального пухто или места накопления, которое организуют органы местного самоуправления за счет собственных средств. Вывозить такой мусор будут в зависимости от условий договора — по заявке от администрации по мере накопления либо на регулярной основе.
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общество, ленинградская область, жкх
12:22 01.11.2021 (обновлено: 12:23 01.11.2021)
 

Ленобласть выделит почти 170 миллионов рублей на площадки ТКО

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2022 году планируют выделить муниципалитетам 167,3 миллиона рублей на оборудование новых площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, до конца этого года субсидии на оборудование новых площадок для сбора бытовых отходов получат 69 муниципальных образований Ленинградской области. Общий объем запланированного финансирования до конца 2021 год составит около 174,4 миллиона рублей. В рамках мероприятий программы на территории муниципальных образований планируется установить 850 контейнерных площадок. К началу октября были оборудованы 165 контейнерных площадок на территории 18 муниципальных образований Ленинградской области.
В состав Ленинградской области входят 205 муниципальных образований. Таким образом, уже в этом году примерно две трети поселений будут оборудованы новыми площадками для сбора ТКО, сказали в пресс-службе.
Там отметили, что помимо оборудования площадок для вывоза мусора, до конца 2021 года все муниципальные образования региона должны заключить договоры на вывоз и утилизацию строительного мусора с лицензиатами. Строительный мусор его владельцы теперь обязаны будут донести до специального пухто или места накопления, которое организуют органы местного самоуправления за счет собственных средств. Вывозить такой мусор будут в зависимости от условий договора — по заявке от администрации по мере накопления либо на регулярной основе.
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