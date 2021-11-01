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Республика Татарстан
https://ria.ru/20211101/perepis-1757204139.html
Победители фотоконкурса участников переписи в Татарстане получат iPhone 13
Победители фотоконкурса участников переписи в Татарстане получат iPhone 13 - РИА Новости, 01.11.2021
Победители фотоконкурса участников переписи в Татарстане получат iPhone 13
Победители фотоконкурса среди участников переписи, пришедших на переписные участки в Татарстане и сделавших там фото, смогут претендовать на iPhone 13, всего... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:05
2021-11-01T14:05
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
apple iphone
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КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Победители фотоконкурса среди участников переписи, пришедших на переписные участки в Татарстане и сделавших там фото, смогут претендовать на iPhone 13, всего будет разыграно 28 смартфонов, сообщают организаторы акции."В Республике Татарстан среди татарстанцев, прошедших перепись на переписных участках, с 1 по 14 ноября в сообществе "ВКонтакте" "Народный Татарстан" пройдет онлайн фотоконкурс. Участники фотоконкурса выкладывают фотографии с пунктов переписи населения на фоне баннера или плаката о переписи с хэштегом #ТатарстанВместе #МояПерепись в социальные сети "ВКонтакте" или Instagram", - говорится в сообщении.Ежедневно с 1 по 14 ноября в прямом эфире сообщества "ВКонтакте" "Народный Татарстан" в 20.00 среди всех участников фотоконкурса будут выбираться по два победителя, которые станут обладателями iPhone 13. Всего будет разыграно 28 смартфонов iPhone 13.В фотоконкурсе участвуют фотографии, опубликованные с 8.00 1 ноября по 20.00 14 ноября. От одного человека в фотоконкурсе может участвовать только одна фотография с одного аккаунта (страницы) за весь период проведения фотоконкурса. Участие могут принять лица старше 14 лет.Чтобы принять участие в онлайн фотоконкурсе, необходимо сделать селфи или фотографию в пункте переписи населения на фоне баннера или плаката о переписи, выложить фото на своей странице во "ВКонтакте" или Instagram с хэштегами #ТатарстанВместе #МояПерепись (аккаунт/страница участника в социальной сети должен быть открытым), дождаться результатов фотоконкурса в прямом эфире. Если фотография не стала победителем, она участвует в последующих днях фотоконкурса по 14 ноября.Организаторы напоминают, что для посещения стационарных переписных участков и МФЦ не требуется QR-код.
https://ria.ru/20211014/tatarstan-1754608711.html
https://ria.ru/20211006/tatarstan-1753411314.html
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Новости
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РИА Новости
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общество, республика татарстан (татарстан), apple iphone
14:05 01.11.2021
 
Победители фотоконкурса участников переписи в Татарстане получат iPhone 13

Победители фотоконкурса участников переписи населения в Татарстане получат iPhone 13

© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудник Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в переписном пункте
Сотрудник Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в переписном пункте - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Победители фотоконкурса среди участников переписи, пришедших на переписные участки в Татарстане и сделавших там фото, смогут претендовать на iPhone 13, всего будет разыграно 28 смартфонов, сообщают организаторы акции.
"В Республике Татарстан среди татарстанцев, прошедших перепись на переписных участках, с 1 по 14 ноября в сообществе "ВКонтакте" "Народный Татарстан" пройдет онлайн фотоконкурс. Участники фотоконкурса выкладывают фотографии с пунктов переписи населения на фоне баннера или плаката о переписи с хэштегом #ТатарстанВместе #МояПерепись в социальные сети "ВКонтакте" или Instagram", - говорится в сообщении.
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Ежедневно с 1 по 14 ноября в прямом эфире сообщества "ВКонтакте" "Народный Татарстан" в 20.00 среди всех участников фотоконкурса будут выбираться по два победителя, которые станут обладателями iPhone 13. Всего будет разыграно 28 смартфонов iPhone 13.
В фотоконкурсе участвуют фотографии, опубликованные с 8.00 1 ноября по 20.00 14 ноября. От одного человека в фотоконкурсе может участвовать только одна фотография с одного аккаунта (страницы) за весь период проведения фотоконкурса. Участие могут принять лица старше 14 лет.
Чтобы принять участие в онлайн фотоконкурсе, необходимо сделать селфи или фотографию в пункте переписи населения на фоне баннера или плаката о переписи, выложить фото на своей странице во "ВКонтакте" или Instagram с хэштегами #ТатарстанВместе #МояПерепись (аккаунт/страница участника в социальной сети должен быть открытым), дождаться результатов фотоконкурса в прямом эфире. Если фотография не стала победителем, она участвует в последующих днях фотоконкурса по 14 ноября.
Организаторы напоминают, что для посещения стационарных переписных участков и МФЦ не требуется QR-код.
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