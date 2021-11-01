https://ria.ru/20211101/pandemiya-1757175563.html
В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемии
В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемии - РИА Новости, 01.11.2021
В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемии
В условиях пандемии возрастает ответственность глав регионов, они играют ключевую роль в обеспечении безопасности граждан, показатель эффективности борьбы с... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:03
2021-11-01T12:03
2021-11-01T12:10
распространение коронавируса
дмитрий песков
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В условиях пандемии возрастает ответственность глав регионов, они играют ключевую роль в обеспечении безопасности граждан, показатель эффективности борьбы с коронавирусом важен для всей страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос, насколько важное значение в оценке эффективности работы глав регионов имеет показатель борьбы с коронавирусом, Песков отметил, что это имеет важное значение для всей страны."Естественно, как-то не формализованы какие-то критерии оценки. Но, конечно же, в этих непростых, кризисных, пандемических условиях, конечно, возрастает ответственность каждого главы региона", - сказал он журналистам.Песков напомнил, что каждый глава региона имеет особые полномочия. "Поэтому, конечно, здесь главное, что в этой ситуации каждый глава региона действительно может играть и играет ключевую роль для обеспечения… безопасности граждан на фоне развивающейся инфекции", - сказал он.
https://ria.ru/20211028/krym-1756618945.html
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дмитрий песков, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:03 01.11.2021 (обновлено: 12:10 01.11.2021)
В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемии
Песков: в условиях пандемии COVID-19 ответственность каждого из глав регионов возрастает
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
В условиях пандемии возрастает ответственность глав регионов, они играют ключевую роль в обеспечении безопасности граждан, показатель эффективности борьбы с коронавирусом важен для всей страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
Отвечая на вопрос, насколько важное значение в оценке эффективности работы глав регионов имеет показатель борьбы с коронавирусом, Песков отметил, что это имеет важное значение для всей страны.
"Естественно, как-то не формализованы какие-то критерии оценки. Но, конечно же, в этих непростых, кризисных, пандемических условиях, конечно, возрастает ответственность каждого главы региона", - сказал он журналистам.
Песков напомнил, что каждый глава региона имеет особые полномочия. "Поэтому, конечно, здесь главное, что в этой ситуации каждый глава региона действительно может играть и играет ключевую роль для обеспечения… безопасности граждан на фоне развивающейся инфекции", - сказал он.