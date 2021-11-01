https://ria.ru/20211101/pandemiya-1757175563.html

В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемии

В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемии - РИА Новости, 01.11.2021

В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемии

В условиях пандемии возрастает ответственность глав регионов, они играют ключевую роль в обеспечении безопасности граждан, показатель эффективности борьбы с... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:03

2021-11-01T12:03

2021-11-01T12:10

распространение коронавируса

дмитрий песков

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В условиях пандемии возрастает ответственность глав регионов, они играют ключевую роль в обеспечении безопасности граждан, показатель эффективности борьбы с коронавирусом важен для всей страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос, насколько важное значение в оценке эффективности работы глав регионов имеет показатель борьбы с коронавирусом, Песков отметил, что это имеет важное значение для всей страны."Естественно, как-то не формализованы какие-то критерии оценки. Но, конечно же, в этих непростых, кризисных, пандемических условиях, конечно, возрастает ответственность каждого главы региона", - сказал он журналистам.Песков напомнил, что каждый глава региона имеет особые полномочия. "Поэтому, конечно, здесь главное, что в этой ситуации каждый глава региона действительно может играть и играет ключевую роль для обеспечения… безопасности граждан на фоне развивающейся инфекции", - сказал он.

https://ria.ru/20211028/krym-1756618945.html

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756055785.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии