https://ria.ru/20211101/padenie-1757160246.html

Возле дома в Сарове нашли тело подростка

Возле дома в Сарове нашли тело подростка - РИА Новости, 01.11.2021

Возле дома в Сарове нашли тело подростка

В городе Сарове Нижегородской области возле жилого дома нашли двух подростков с тяжелыми травмами, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Один из... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T10:54

2021-11-01T10:54

2021-11-01T11:08

происшествия

саров

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. В городе Сарове Нижегородской области возле жилого дома нашли двух подростков с тяжелыми травмами, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Один из них к моменту обнаружения уже был мертв, за жизнь второго борются врачи."По факту гибели 13-летнего подростка организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20211014/telo-1754500247.html

саров

нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саров, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия