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Возле дома в Сарове нашли тело подростка
Возле дома в Сарове нашли тело подростка - РИА Новости, 01.11.2021
Возле дома в Сарове нашли тело подростка
В городе Сарове Нижегородской области возле жилого дома нашли двух подростков с тяжелыми травмами, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Один из... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:54
2021-11-01T10:54
2021-11-01T11:08
происшествия
саров
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. В городе Сарове Нижегородской области возле жилого дома нашли двух подростков с тяжелыми травмами, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Один из них к моменту обнаружения уже был мертв, за жизнь второго борются врачи."По факту гибели 13-летнего подростка организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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происшествия, саров, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:54 01.11.2021 (обновлено: 11:08 01.11.2021)
Возле дома в Сарове нашли тело подростка
Возле жилого дома в Сарове нашли подростка с тяжелыми травмами и тело его приятеля