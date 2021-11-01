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В МИД Германии рассказали о подготовке нормандской встречи

В МИД Германии рассказали о подготовке нормандской встречи - РИА Новости, 01.11.2021

В МИД Германии рассказали о подготовке нормандской встречи

Министерство иностранных дел ФРГ получило предложения РФ по встрече в нормандском формате, изучает документ, сообщил представитель ведомства Кристофер Бургер. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:38

2021-11-01T14:38

2021-11-01T14:47

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БЕРЛИН, 1 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ получило предложения РФ по встрече в нормандском формате, изучает документ, сообщил представитель ведомства Кристофер Бургер.Ранее о том, что такие предложения были направлены Берлину и Парижу сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, предложения касаются того, "как можно было бы обстоятельно подготовить следующий контакт в "нормандском формате" – неважно, на каком уровне"."Министерство иностранных дел подтверждает получение документа, он анализируется. Федеральное правительство продолжает работать над подготовкой в ближайшее время встречи министров иностранных дел четырех стран", - заявил Бургер на брифинге в понедельник.

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в мире, берлин (город), мид германии, минские соглашения, украина, германия, франция, кристофер бургер, россия