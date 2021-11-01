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https://ria.ru/20211101/motospasateli-1758454772.html
Около двух тысяч выездов совершили мотоспасатели в этом году в Москве
Около двух тысяч выездов совершили мотоспасатели в этом году в Москве - РИА Новости, 10.11.2021
Около двух тысяч выездов совершили мотоспасатели в этом году в Москве
Около 2 тысяч выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-01T11:31
2021-11-10T18:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Около 2 тысяч выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Мотогруппы шесть раз участвовали в тушении пожаров, 156 раз – в ликвидации ДТП, 103 раза оказывали помощь пострадавшим, провели более 1,6 тысячи профилактических патрулирований, обеспечивали безопасность на городских мероприятиях, помогали искать заблудившихся в лесу", - говорится в сообщении.С мая по октябрь 11 расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах ежедневно патрулировали основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха во всех округах столицы.До мая следующего года спасатели продолжат нести боевое дежурство в составе расчетов пожарно-спасательных автомобилей и будут готовиться к новому мотосезону.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
11:31 01.11.2021 (обновлено: 18:35 10.11.2021)
 

Около двух тысяч выездов совершили мотоспасатели в этом году в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы моют свои мотоциклы
Сотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы моют свои мотоциклы - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Около 2 тысяч выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.
"Мотогруппы шесть раз участвовали в тушении пожаров, 156 раз – в ликвидации ДТП, 103 раза оказывали помощь пострадавшим, провели более 1,6 тысячи профилактических патрулирований, обеспечивали безопасность на городских мероприятиях, помогали искать заблудившихся в лесу", - говорится в сообщении.
С мая по октябрь 11 расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах ежедневно патрулировали основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха во всех округах столицы.
"Мотогруппы спасателей работают в городе более шести лет. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, которого цитирует пресс-служба.
До мая следующего года спасатели продолжат нести боевое дежурство в составе расчетов пожарно-спасательных автомобилей и будут готовиться к новому мотосезону.
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