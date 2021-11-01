https://ria.ru/20211101/motospasateli-1758454772.html

Около двух тысяч выездов совершили мотоспасатели в этом году в Москве

Около двух тысяч выездов совершили мотоспасатели в этом году в Москве - РИА Новости, 10.11.2021

Около двух тысяч выездов совершили мотоспасатели в этом году в Москве

Около 2 тысяч выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-01T11:31

2021-11-01T11:31

2021-11-10T18:35

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Около 2 тысяч выездов совершили мотогруппы спасателей в этом году в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Мотогруппы шесть раз участвовали в тушении пожаров, 156 раз – в ликвидации ДТП, 103 раза оказывали помощь пострадавшим, провели более 1,6 тысячи профилактических патрулирований, обеспечивали безопасность на городских мероприятиях, помогали искать заблудившихся в лесу", - говорится в сообщении.С мая по октябрь 11 расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах ежедневно патрулировали основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха во всех округах столицы.До мая следующего года спасатели продолжат нести боевое дежурство в составе расчетов пожарно-спасательных автомобилей и будут готовиться к новому мотосезону.

https://ria.ru/20210527/spasateli-1733964646.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы