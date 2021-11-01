https://ria.ru/20211101/mishustin-1757256071.html

Мишустин призвал россиян минимизировать контакты в нерабочие дни

Мишустин призвал россиян минимизировать контакты в нерабочие дни - РИА Новости, 01.11.2021

Мишустин призвал россиян минимизировать контакты в нерабочие дни

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян в нерабочие дни минимизировать контакты и соблюдать меры предосторожности, чтобы остановить рост... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:15

2021-11-01T17:15

2021-11-01T17:26

распространение коронавируса

общество

правительство рф

михаил мишустин

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян в нерабочие дни минимизировать контакты и соблюдать меры предосторожности, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом.Президент России Владимир Путин в минувшую среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с пандемией коронавируса.

https://ria.ru/20211101/murashko-1757255223.html

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2021

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общество, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирус в россии