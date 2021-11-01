https://ria.ru/20211101/mishustin-1757256071.html
Мишустин призвал россиян минимизировать контакты в нерабочие дни
Мишустин призвал россиян минимизировать контакты в нерабочие дни - РИА Новости, 01.11.2021
Мишустин призвал россиян минимизировать контакты в нерабочие дни
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян в нерабочие дни минимизировать контакты и соблюдать меры предосторожности, чтобы остановить рост... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:15
2021-11-01T17:15
2021-11-01T17:26
распространение коронавируса
общество
правительство рф
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян в нерабочие дни минимизировать контакты и соблюдать меры предосторожности, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом.Президент России Владимир Путин в минувшую среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с пандемией коронавируса.
https://ria.ru/20211101/murashko-1757255223.html
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общество, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирус в россии
17:15 01.11.2021 (обновлено: 17:26 01.11.2021)
Мишустин призвал россиян минимизировать контакты в нерабочие дни
Мишустин призвал россиян в нерабочие дни соблюдать меры предосторожности