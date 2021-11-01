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Минздраву выделят более 10 млрд рублей на лекарства для лечения COVID-19
Минздраву выделят более 10 млрд рублей на лекарства для лечения COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
Минздраву выделят более 10 млрд рублей на лекарства для лечения COVID-19
Правительство утвердило выделение более 10 миллиардов рублей на лекарства для лечения коронавируса, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T21:44
2021-11-01T21:44
2021-11-01T21:44
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россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство утвердило выделение более 10 миллиардов рублей на лекарства для лечения коронавируса, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции выделить Минздраву России... бюджетные ассигнования в размере 10 миллиардов рублей, имея в виду обеспечение лекарственными препаратами", - говорится в документе.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Минздраву выделят более 10 млрд рублей на лекарства для лечения COVID-19
Минздраву выделят более десяти миллиардов рублей на лекарства для лечения коронавируса