https://ria.ru/20211101/minzdrav-1757295111.html

Минздраву выделят более 10 млрд рублей на лекарства для лечения COVID-19

Минздраву выделят более 10 млрд рублей на лекарства для лечения COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

Минздраву выделят более 10 млрд рублей на лекарства для лечения COVID-19

Правительство утвердило выделение более 10 миллиардов рублей на лекарства для лечения коронавируса, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T21:44

2021-11-01T21:44

2021-11-01T21:44

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство утвердило выделение более 10 миллиардов рублей на лекарства для лечения коронавируса, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции выделить Минздраву России... бюджетные ассигнования в размере 10 миллиардов рублей, имея в виду обеспечение лекарственными препаратами", - говорится в документе.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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