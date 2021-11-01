https://ria.ru/20211101/medpersonal-1757195413.html

В КЧР создано 2,5 тысячи автоматизированных рабочих мест для медперсонала

В КЧР создано 2,5 тысячи автоматизированных рабочих мест для медперсонала - РИА Новости, 01.11.2021

В КЧР создано 2,5 тысячи автоматизированных рабочих мест для медперсонала

В Карачаево-Черкесии с 2019 года в рамках реализации регионального проекта по цифровизации медчуреждений автоматизировано более 2,5 тысячи новых рабочих мест... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:36

2021-11-01T13:36

2021-11-01T13:36

карачаево-черкесская республика

общество

карачаево-черкесская республика (кчр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757197157_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_23d9fab40582cfd26ead950f8ddcd306.jpg

ЧЕРКЕССК, 1 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с 2019 года в рамках реализации регионального проекта по цифровизации медчуреждений автоматизировано более 2,5 тысячи новых рабочих мест медицинского персонала, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.Внедрена единая региональная система во всех государственных медицинских организациях, более 330 тысяч жителей КЧР обеспечены электронными медицинскими картами.Были оцифрованы такие важные для пациентов документы как электронный листок нетрудоспособности, электронный родовой сертификат, электронное направление в бюро медико-социальной экспертизы для получения или подтверждения инвалидности.В 2021 году в 23 медицинских организациях была внедрена лабораторная информационная система, к которой было подключено более 130 единиц лабораторного оборудования для возможности оперативного получения результатов исследований автоматически в электронную медицинскую карту.Как сообщила пресс-служба главы региона, в рамках цифровизации в регионе развивается такой сегмент здравоохранения, как телемедицина. Так, в 2021 году жители КЧР получили более 1,5 тысячи консультаций с помощью компьютерных и телекоммуникационных технологий.

https://ria.ru/20211022/sazhentsy-1755850060.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, карачаево-черкесская республика (кчр)