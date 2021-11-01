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Тверская полиция проверит видео разгрома в алкогольном отделе магазина
Тверская полиция проверит видео разгрома в алкогольном отделе магазина - РИА Новости, 01.11.2021
Тверская полиция проверит видео разгрома в алкогольном отделе магазина
Полиция в Тверской области проводит проверку после того, как мужчина смахнул с полки в алкогольном отделе магазина несколько бутылок, сообщили в журналистам в... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:50
2021-11-01T12:50
2021-11-01T12:50
происшествия
тверская область
умвд по тверской области
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РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Полиция в Тверской области проводит проверку после того, как мужчина смахнул с полки в алкогольном отделе магазина несколько бутылок, сообщили в журналистам в УМВД по региону.Видео инцидента появилось в социальных сетях. На записи мужчина рукой смахивает несколько бутылок, предположительно, спиртного с полки в магазине. Уточняется, что инцидент произошел 27 октября в Литвинках."Заявление от директора магазина есть. Ущерб устанавливается. Проводится проверка", - сообщили в УМВД по Тверской области.
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тверская область
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происшествия, тверская область, умвд по тверской области
Тверская полиция проверит видео разгрома в алкогольном отделе магазина
В Литвинах полиция проведет проверку после разгрома в алкогольном отделе магазина