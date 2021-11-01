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Тверская полиция проверит видео разгрома в алкогольном отделе магазина

Тверская полиция проверит видео разгрома в алкогольном отделе магазина - РИА Новости, 01.11.2021

Тверская полиция проверит видео разгрома в алкогольном отделе магазина

Полиция в Тверской области проводит проверку после того, как мужчина смахнул с полки в алкогольном отделе магазина несколько бутылок, сообщили в журналистам в... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:50

2021-11-01T12:50

2021-11-01T12:50

происшествия

тверская область

умвд по тверской области

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РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Полиция в Тверской области проводит проверку после того, как мужчина смахнул с полки в алкогольном отделе магазина несколько бутылок, сообщили в журналистам в УМВД по региону.Видео инцидента появилось в социальных сетях. На записи мужчина рукой смахивает несколько бутылок, предположительно, спиртного с полки в магазине. Уточняется, что инцидент произошел 27 октября в Литвинках."Заявление от директора магазина есть. Ущерб устанавливается. Проводится проверка", - сообщили в УМВД по Тверской области.

https://ria.ru/20210905/krasnoyarsk-1748738249.html

тверская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тверская область, умвд по тверской области