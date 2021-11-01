https://ria.ru/20211101/legkie-1757172832.html

Якутские ученые научились диагностировать поражение легких за 15 секунд

Якутские ученые научились диагностировать поражение легких за 15 секунд - РИА Новости, 01.11.2021

Якутские ученые научились диагностировать поражение легких за 15 секунд

Якутские ученые с помощью искусственного интеллекта диагностируют поражение легких в связи с коронавирусом менее чем за минуту, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:45

2021-11-01T11:45

2021-11-01T13:22

хорошие новости

сколково

северо-восточный федеральный университет

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 1 ноя — РИА Новости. Якутские ученые с помощью искусственного интеллекта диагностируют поражение легких в связи с коронавирусом менее чем за минуту, рассказали РИА Новости в компании Sciberia, разработавшей новую методику.Резидент технопарка "Якутия" и "Сколково" нашли способ, позволяющий определять поражение легких во время COVID-19 за рекордно короткий срок и нивелировать усталость медработников, накопившуюся за время пандемии."Искусственный интеллект обрабатывает снимки КТ-исследований с высокой скоростью и повышенной точностью: сегодня мы достигли скорости обработки снимков в среднем около 15 секунд, а точность исследований составляет до 98,5 процента, нивелируя человеческую усталость", — рассказал сооснователь проекта Антон Ломакин.Он отметил, что в обычных условиях на расшифровку каждого КТ-исследования врачу требуется не менее 30-40 минут полноценной работы.По словам Ломакина, технология позволяет снизить нагрузку на врачей, в особенности в период обострения эпидемиологической ситуации, облегчает им работу и помогает сохранять сотни жизней."Уже в 2020 году разработка была успешно применена для выявления вирусной пневмонии COVID-19 в медицинских учреждениях Якутии. А сегодня, при содействии Министерства здравоохранения Республики Саха, система диагностики Sciberia успешно применяется уже в четырех крупнейших медицинских учреждениях республики", — отметил Ломакин.Ранее сообщалось о том, что стартапы технопарка "Якутия" и Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) помогли республике в борьбе с коронавирусом. При диагностике больных применяется интеллектуальная радиологическая информационная система (IRIS), которая выявляет коронавирусную пневмонию на основе снимков компьютерной томографии с точностью 95 процентов.

https://ria.ru/20211028/simptomy-1756746633.html

https://ria.ru/20211029/antidepressant-1756791085.html

республика саха (якутия)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сколково, северо-восточный федеральный университет, республика саха (якутия)