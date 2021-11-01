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Хорошие новости
https://ria.ru/20211101/legkie-1757172832.html
Якутские ученые научились диагностировать поражение легких за 15 секунд
Якутские ученые научились диагностировать поражение легких за 15 секунд - РИА Новости, 01.11.2021
Якутские ученые научились диагностировать поражение легких за 15 секунд
Якутские ученые с помощью искусственного интеллекта диагностируют поражение легких в связи с коронавирусом менее чем за минуту, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:45
2021-11-01T13:22
хорошие новости
сколково
северо-восточный федеральный университет
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 1 ноя — РИА Новости. Якутские ученые с помощью искусственного интеллекта диагностируют поражение легких в связи с коронавирусом менее чем за минуту, рассказали РИА Новости в компании Sciberia, разработавшей новую методику.Резидент технопарка "Якутия" и "Сколково" нашли способ, позволяющий определять поражение легких во время COVID-19 за рекордно короткий срок и нивелировать усталость медработников, накопившуюся за время пандемии."Искусственный интеллект обрабатывает снимки КТ-исследований с высокой скоростью и повышенной точностью: сегодня мы достигли скорости обработки снимков в среднем около 15 секунд, а точность исследований составляет до 98,5 процента, нивелируя человеческую усталость", — рассказал сооснователь проекта Антон Ломакин.Он отметил, что в обычных условиях на расшифровку каждого КТ-исследования врачу требуется не менее 30-40 минут полноценной работы.По словам Ломакина, технология позволяет снизить нагрузку на врачей, в особенности в период обострения эпидемиологической ситуации, облегчает им работу и помогает сохранять сотни жизней."Уже в 2020 году разработка была успешно применена для выявления вирусной пневмонии COVID-19 в медицинских учреждениях Якутии. А сегодня, при содействии Министерства здравоохранения Республики Саха, система диагностики Sciberia успешно применяется уже в четырех крупнейших медицинских учреждениях республики", — отметил Ломакин.Ранее сообщалось о том, что стартапы технопарка "Якутия" и Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) помогли республике в борьбе с коронавирусом. При диагностике больных применяется интеллектуальная радиологическая информационная система (IRIS), которая выявляет коронавирусную пневмонию на основе снимков компьютерной томографии с точностью 95 процентов.
https://ria.ru/20211028/simptomy-1756746633.html
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сколково, северо-восточный федеральный университет, республика саха (якутия)
11:45 01.11.2021 (обновлено: 13:22 01.11.2021)
 
Якутские ученые научились диагностировать поражение легких за 15 секунд

Якутские ученые с помощью ИИ научились диагностировать поражение легких за 15 секунд

© Depositphotos / depositedharУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Depositphotos / depositedhar
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 1 ноя — РИА Новости. Якутские ученые с помощью искусственного интеллекта диагностируют поражение легких в связи с коронавирусом менее чем за минуту, рассказали РИА Новости в компании Sciberia, разработавшей новую методику.
Резидент технопарка "Якутия" и "Сколково" нашли способ, позволяющий определять поражение легких во время COVID-19 за рекордно короткий срок и нивелировать усталость медработников, накопившуюся за время пандемии.
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"Искусственный интеллект обрабатывает снимки КТ-исследований с высокой скоростью и повышенной точностью: сегодня мы достигли скорости обработки снимков в среднем около 15 секунд, а точность исследований составляет до 98,5 процента, нивелируя человеческую усталость", — рассказал сооснователь проекта Антон Ломакин.
Он отметил, что в обычных условиях на расшифровку каждого КТ-исследования врачу требуется не менее 30-40 минут полноценной работы.
По словам Ломакина, технология позволяет снизить нагрузку на врачей, в особенности в период обострения эпидемиологической ситуации, облегчает им работу и помогает сохранять сотни жизней.
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"Уже в 2020 году разработка была успешно применена для выявления вирусной пневмонии COVID-19 в медицинских учреждениях Якутии. А сегодня, при содействии Министерства здравоохранения Республики Саха, система диагностики Sciberia успешно применяется уже в четырех крупнейших медицинских учреждениях республики", — отметил Ломакин.
Ранее сообщалось о том, что стартапы технопарка "Якутия" и Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) помогли республике в борьбе с коронавирусом. При диагностике больных применяется интеллектуальная радиологическая информационная система (IRIS), которая выявляет коронавирусную пневмонию на основе снимков компьютерной томографии с точностью 95 процентов.
 
Хорошие новостиСколковоСеверо-Восточный федеральный университетРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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