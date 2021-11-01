https://ria.ru/20211101/lavrov-1757187467.html

Лавров раскритиковал западную переговорную культуру

Лавров раскритиковал западную переговорную культуру - РИА Новости, 01.11.2021

Лавров раскритиковал западную переговорную культуру

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разочаровался в западной переговорной и дипломатической культуре, потому что в обсуждении острых международных тем... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:51

2021-11-01T12:51

2021-11-01T13:36

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МОСКВА, 1 ноября — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разочаровался в западной переговорной и дипломатической культуре, потому что в обсуждении острых международных тем Запад либо проявляет беспомощность, либо "жульничает".Министр добавил, что в контексте встреч в "нормандском формате" западные партнеры пытаются выставить Россию стороной конфликта на востоке Украины, ссылаясь на "конструктивную двусмысленность"."Мы говорим: какая тут двусмысленность? Вот написано: Киев, Донецк и Луганск должны вступить в консультации и согласовать особый статус, амнистию, выборы под эгидой ОБСЕ. Там же все это написано", — подчеркнул он.По его словам, Россия напоминает, что в конфликте на востоке Украины задействованы только те, кто перечислен в документе, кого Совет Безопасности ООН обязал выполнять то, под чем они подписались. На это западные партнеры припоминают Крым."Мы говорим: во-первых, мы Крым не аннексировали, а откликнулись на просьбу крымчан, которые оказались под прямой угрозой уничтожения. Я прекрасно помню, как лидеры "Правого сектора"* заявляли: "Надо выгнать русских из Крыма, потому что они никогда не будут ни говорить, ни думать, ни писать по-украински"... Никакая это не фигура речи", — сказал глава ведомства.Он напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского: "Если ты себя чувствуешь русским, убирайся в Россию"."Это вот ровно та идеология, которую "Правый сектор"* провозгласил сразу после того, как гарантированный Евросоюзом документ об урегулировании был наутро растоптан теми, кто его подписал вместе с президентом Януковичем от имени оппозиции", — отметил Лавров.Министр добавил, что при упоминании этого факта западные партнеры все отрицают.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211101/kapitulyatsiya-1757137830.html

https://ria.ru/20211101/mir-1757184628.html

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в мире, сша, евросоюз, сергей лавров, россия