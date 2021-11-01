https://ria.ru/20211101/kuban-1757157425.html
На Кубани проверят сообщения о насилии школьников над мальчиком-аутистом
На Кубани проверят сообщения о насилии школьников над мальчиком-аутистом - РИА Новости, 01.11.2021
На Кубани проверят сообщения о насилии школьников над мальчиком-аутистом
Власти Крымского района Кубани параллельно с правоохранителями занимаются историей с насилием над мальчиком в школе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:42
2021-11-01T10:42
2021-11-01T10:42
происшествия
крымский район
краснодарский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОДАР, 1 ноя – РИА Новости. Власти Крымского района Кубани параллельно с правоохранителями занимаются историей с насилием над мальчиком в школе, сообщили РИА Новости в пресс-службе муниципалитета.Следователи на Кубани возбудили уголовное дело после сообщений о том, что подростки издевались над второклассником с особенностями развития, председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования на контроль, проинформировало ведомство 28 октября. По данным местных СМИ, шестеро учеников 6-7 классов в школе №41 станицы Варениковской Крымского района издевались над мальчиком-аутистом, насилуя его палкой и снимая происходящее на видео."Конечно (устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего – ред.)… Просто мы официально не комментируем. Много здесь моментов, официальные комментарии у правоохранительных органов", - сказали в пресс-службе администрации Крымского района.О подробностях расследования правоохранительные органы не сообщают. Получить комментарий в школе агентству не удалось.
https://ria.ru/20211019/shtraf-1755173369.html
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происшествия, крымский район, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
На Кубани проверят сообщения о насилии школьников над мальчиком-аутистом
Власти Кубани проверят сообщения о насилии школьников над мальчиком-аутистом