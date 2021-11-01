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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757272246.html
Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге непростой
Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге непростой - РИА Новости, 01.11.2021
Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге непростой
Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается непростой, продолжает увеличиваться число активных больных, сейчас их более 44 тысяч, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:29
2021-11-01T18:55
распространение коронавируса
санкт-петербург
коронавирус в россии
общество
александр беглов
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается непростой, продолжает увеличиваться число активных больных, сейчас их более 44 тысяч, сообщил губернатор города Александр Беглов."Ситуация остается непростой, продолжает увеличиваться число активных больных, сейчас их больше 44 тысяч", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".Губернатор напомнил, что в Петербурге введены дополнительные ограничения. Так, с 8 ноября предприятия и организации смогут работать только до 23.00, в том числе в сфере общественного питания, индустрии отдыха и развлечений. Невакцинированным жителям Петербурга старше 60 лет рекомендовано после 8 ноября сократить социальные контакты.По его словам, в настоящее время для посещения ряда учреждений и организаций QR-код полноценно заменяет справка с медицинским отводом от вакцинации. После 8 ноября в тех же самых случаях обладателю такой справки потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста."Наша цель на ближайшую нерабочую неделю - использовать время на то, чтобы как можно больше людей в Петербурге привились от коронавируса. Для этого созданы все условия. В городе достаточный запас вакцины. Работают 175 прививочных пунктов и выездные бригады в 45 прививочных пунктах", - подчеркнул губернатор. Он призвал жителей Петербурга сделать прививки от коронавируса."Напоминаю, что вакцина в среднем в 15 раз снижает риск тяжелого течения болезни. Каждый, кто не делает прививку, и попадает с ковидом в больницу, отнимает койку у того, кто ждет плановую медицинскую помощь. Эти люди рискуют не только своей, но и чужой жизнью и чужим здоровьем. Еще раз прошу всех разумно распорядиться свободным временем. Призываю петербуржцев проявить сознательность, которой славится наш город. Помогите тем, кто сомневается в необходимости вакцинации. Убедите их своим примером", - сказал Беглов.
https://ria.ru/20211028/ogranicheniya-1756772378.html
https://ria.ru/20211101/vaktsina-1757153060.html
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санкт-петербург, коронавирус в россии, общество, александр беглов, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
18:29 01.11.2021 (обновлено: 18:55 01.11.2021)
 
Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге непростой

Беглов: в Петербурге растет число активных больных COVID-19, сейчас их более 44 тысяч

© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается непростой, продолжает увеличиваться число активных больных, сейчас их более 44 тысяч, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Ситуация остается непростой, продолжает увеличиваться число активных больных, сейчас их больше 44 тысяч", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на открытии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019 - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 22:50Распространение коронавируса
В Петербурге введут новые ограничения при ухудшении ситуации с COVID-19
Губернатор напомнил, что в Петербурге введены дополнительные ограничения. Так, с 8 ноября предприятия и организации смогут работать только до 23.00, в том числе в сфере общественного питания, индустрии отдыха и развлечений. Невакцинированным жителям Петербурга старше 60 лет рекомендовано после 8 ноября сократить социальные контакты.
По его словам, в настоящее время для посещения ряда учреждений и организаций QR-код полноценно заменяет справка с медицинским отводом от вакцинации. После 8 ноября в тех же самых случаях обладателю такой справки потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.
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В Петербург поступила партия вакцины "Спутник Лайт"
"Наша цель на ближайшую нерабочую неделю - использовать время на то, чтобы как можно больше людей в Петербурге привились от коронавируса. Для этого созданы все условия. В городе достаточный запас вакцины. Работают 175 прививочных пунктов и выездные бригады в 45 прививочных пунктах", - подчеркнул губернатор. Он призвал жителей Петербурга сделать прививки от коронавируса.
"Напоминаю, что вакцина в среднем в 15 раз снижает риск тяжелого течения болезни. Каждый, кто не делает прививку, и попадает с ковидом в больницу, отнимает койку у того, кто ждет плановую медицинскую помощь. Эти люди рискуют не только своей, но и чужой жизнью и чужим здоровьем. Еще раз прошу всех разумно распорядиться свободным временем. Призываю петербуржцев проявить сознательность, которой славится наш город. Помогите тем, кто сомневается в необходимости вакцинации. Убедите их своим примером", - сказал Беглов.
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27 октября, 14:15Распространение коронавируса
 
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