https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757272246.html

Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге непростой

Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге непростой - РИА Новости, 01.11.2021

Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге непростой

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается непростой, продолжает увеличиваться число активных больных, сейчас их более 44 тысяч, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:29

2021-11-01T18:29

2021-11-01T18:55

распространение коронавируса

санкт-петербург

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общество

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здоровье - общество

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается непростой, продолжает увеличиваться число активных больных, сейчас их более 44 тысяч, сообщил губернатор города Александр Беглов."Ситуация остается непростой, продолжает увеличиваться число активных больных, сейчас их больше 44 тысяч", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".Губернатор напомнил, что в Петербурге введены дополнительные ограничения. Так, с 8 ноября предприятия и организации смогут работать только до 23.00, в том числе в сфере общественного питания, индустрии отдыха и развлечений. Невакцинированным жителям Петербурга старше 60 лет рекомендовано после 8 ноября сократить социальные контакты.По его словам, в настоящее время для посещения ряда учреждений и организаций QR-код полноценно заменяет справка с медицинским отводом от вакцинации. После 8 ноября в тех же самых случаях обладателю такой справки потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста."Наша цель на ближайшую нерабочую неделю - использовать время на то, чтобы как можно больше людей в Петербурге привились от коронавируса. Для этого созданы все условия. В городе достаточный запас вакцины. Работают 175 прививочных пунктов и выездные бригады в 45 прививочных пунктах", - подчеркнул губернатор. Он призвал жителей Петербурга сделать прививки от коронавируса."Напоминаю, что вакцина в среднем в 15 раз снижает риск тяжелого течения болезни. Каждый, кто не делает прививку, и попадает с ковидом в больницу, отнимает койку у того, кто ждет плановую медицинскую помощь. Эти люди рискуют не только своей, но и чужой жизнью и чужим здоровьем. Еще раз прошу всех разумно распорядиться свободным временем. Призываю петербуржцев проявить сознательность, которой славится наш город. Помогите тем, кто сомневается в необходимости вакцинации. Убедите их своим примером", - сказал Беглов.

https://ria.ru/20211028/ogranicheniya-1756772378.html

https://ria.ru/20211101/vaktsina-1757153060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, коронавирус в россии, общество, александр беглов, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19