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Путин попросил минимизировать риски заболеваемости COVID-19 среди пожилых
Путин попросил минимизировать риски заболеваемости COVID-19 среди пожилых - РИА Новости, 01.11.2021
Путин попросил минимизировать риски заболеваемости COVID-19 среди пожилых
Летальность от коронавируса в РФ в разы выше у старшей возрастной группы, сказал президент страны Владимир Путин и попросил руководителей предприятий обратить... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:09
2021-11-01T16:09
2021-11-01T16:09
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СОЧИ, 1 ноя - РИА Новости. Летальность от коронавируса в РФ в разы выше у старшей возрастной группы, сказал президент страны Владимир Путин и попросил руководителей предприятий обратить на это внимание, чтобы минимизировать риски заболеваний."Люди старших поколений болеют тяжелее. Сегодня это очевидный факт. И летальность среди наших граждан этой возрастной группы, старшей возрастной группы, в разы выше, чем в среднем", - сказал Путин на совещании по военной тематике.Он обратился к представителям крупных компаний, которые присутствовали на совещании. Путин попросил их обратить внимание на соблюдение всех мер безопасности, связанных с предотвращением рисков заболеваемости, учитывая то, что среди их сотрудников есть люди старшей возрастной группы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Путин попросил минимизировать риски заболеваемости COVID-19 среди пожилых
Путин попросил крупные компании минимизировать риски заболеваемости COVID-19 среди пожилых