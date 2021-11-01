https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757237002.html

Путин попросил минимизировать риски заболеваемости COVID-19 среди пожилых

Путин попросил минимизировать риски заболеваемости COVID-19 среди пожилых - РИА Новости, 01.11.2021

Путин попросил минимизировать риски заболеваемости COVID-19 среди пожилых

Летальность от коронавируса в РФ в разы выше у старшей возрастной группы, сказал президент страны Владимир Путин и попросил руководителей предприятий обратить... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:09

2021-11-01T16:09

2021-11-01T16:09

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владимир путин

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коронавирус в россии

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СОЧИ, 1 ноя - РИА Новости. Летальность от коронавируса в РФ в разы выше у старшей возрастной группы, сказал президент страны Владимир Путин и попросил руководителей предприятий обратить на это внимание, чтобы минимизировать риски заболеваний."Люди старших поколений болеют тяжелее. Сегодня это очевидный факт. И летальность среди наших граждан этой возрастной группы, старшей возрастной группы, в разы выше, чем в среднем", - сказал Путин на совещании по военной тематике.Он обратился к представителям крупных компаний, которые присутствовали на совещании. Путин попросил их обратить внимание на соблюдение всех мер безопасности, связанных с предотвращением рисков заболеваемости, учитывая то, что среди их сотрудников есть люди старшей возрастной группы.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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