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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757196218.html
На Кубани зафиксировали антирекорд по приросту заболевших COVID-19 за сутки
На Кубани зафиксировали антирекорд по приросту заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 01.11.2021
На Кубани зафиксировали антирекорд по приросту заболевших COVID-19 за сутки
Краснодарский край зафиксировал новый ковидный антирекорд в 286 заболевших за минувшие сутки, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:30
2021-11-01T13:31
общество
краснодарский край
анапа
сочи
владимир путин
здоровье - общество
коронавирусы
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 1 ноя – РИА Новости. Краснодарский край зафиксировал новый ковидный антирекорд в 286 заболевших за минувшие сутки, сообщает оперштаб региона.Согласно данным оперштаба, взрывной рост ежесуточно выявляемых инфицированных COVID-19 с сотни до 260 заболевающих произошел летом, с началом осени наметился некоторый спад, после чего с начала октября кривая на соответствующем графике снова поползла вверх. В минувшую пятницу власти региона сообщили о росте числа случаев заболевания коронавирусом на Кубани на 5% за неделю, а также о росте заболеваемости на Черноморском побережье края. При этом отмечалось, что ни одного завозного случая за минувшую неделю зарегистрировано не было."На Кубани за последние сутки коронавирус подтвердили у 286 человек", - сообщил оперштаб в понедельник, объявляя о новой цифре инфицированных за день.По данным Минздрава, всего за весь период пандемии в регионе подтвердили 81 812 случаев COVID-19, 58 383 человека выписали с выздоровлением, за последние сутки - 58 человек. 7423 пациента спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находятся 110 жителей, на ЭКМО - 8.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. После этого глава Кубани Вениамин Кондратьев в ходе заседания регионального оперштаба отметил, что, учитывая специфику региона как курортного, количество желающих приехать в этот период на Кубань может быть рекордным.Главы Сочи и Анапы заявили, что ожидают рост числа туристов в эти дни. Власти края ввели ряд ограничений. В частности в эти дни в рестораны, кафе в городах-курортах Краснодарского края можно попасть только по QR-коду, работу предприятий общепита в регионе с 1 ноября ограничили до 23.00 мск, приостановлено проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий за исключением согласованных санитарным врачом РФ, работников старше 65 лет, невакцинированных старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания предписано перевести на удаленную работу.
https://ria.ru/20211101/delta-shtamm-1757183640.html
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общество, краснодарский край, анапа, сочи, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, вениамин кондратьев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:30 01.11.2021 (обновлено: 13:31 01.11.2021)
 
На Кубани зафиксировали антирекорд по приросту заболевших COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае зафиксировали новый антирекорд в 286 заболевших COVID-19 за сутки

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВрач и пациент в реанимации госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре
Врач и пациент в реанимации госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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КРАСНОДАР, 1 ноя – РИА Новости. Краснодарский край зафиксировал новый ковидный антирекорд в 286 заболевших за минувшие сутки, сообщает оперштаб региона.
Согласно данным оперштаба, взрывной рост ежесуточно выявляемых инфицированных COVID-19 с сотни до 260 заболевающих произошел летом, с началом осени наметился некоторый спад, после чего с начала октября кривая на соответствующем графике снова поползла вверх. В минувшую пятницу власти региона сообщили о росте числа случаев заболевания коронавирусом на Кубани на 5% за неделю, а также о росте заболеваемости на Черноморском побережье края. При этом отмечалось, что ни одного завозного случая за минувшую неделю зарегистрировано не было.
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"На Кубани за последние сутки коронавирус подтвердили у 286 человек", - сообщил оперштаб в понедельник, объявляя о новой цифре инфицированных за день.
По данным Минздрава, всего за весь период пандемии в регионе подтвердили 81 812 случаев COVID-19, 58 383 человека выписали с выздоровлением, за последние сутки - 58 человек. 7423 пациента спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находятся 110 жителей, на ЭКМО - 8.
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Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. После этого глава Кубани Вениамин Кондратьев в ходе заседания регионального оперштаба отметил, что, учитывая специфику региона как курортного, количество желающих приехать в этот период на Кубань может быть рекордным.
Главы Сочи и Анапы заявили, что ожидают рост числа туристов в эти дни. Власти края ввели ряд ограничений. В частности в эти дни в рестораны, кафе в городах-курортах Краснодарского края можно попасть только по QR-коду, работу предприятий общепита в регионе с 1 ноября ограничили до 23.00 мск, приостановлено проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий за исключением согласованных санитарным врачом РФ, работников старше 65 лет, невакцинированных старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания предписано перевести на удаленную работу.
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