https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757196218.html

На Кубани зафиксировали антирекорд по приросту заболевших COVID-19 за сутки

На Кубани зафиксировали антирекорд по приросту заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 01.11.2021

На Кубани зафиксировали антирекорд по приросту заболевших COVID-19 за сутки

Краснодарский край зафиксировал новый ковидный антирекорд в 286 заболевших за минувшие сутки, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:30

2021-11-01T13:30

2021-11-01T13:31

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здоровье - общество

коронавирусы

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 1 ноя – РИА Новости. Краснодарский край зафиксировал новый ковидный антирекорд в 286 заболевших за минувшие сутки, сообщает оперштаб региона.Согласно данным оперштаба, взрывной рост ежесуточно выявляемых инфицированных COVID-19 с сотни до 260 заболевающих произошел летом, с началом осени наметился некоторый спад, после чего с начала октября кривая на соответствующем графике снова поползла вверх. В минувшую пятницу власти региона сообщили о росте числа случаев заболевания коронавирусом на Кубани на 5% за неделю, а также о росте заболеваемости на Черноморском побережье края. При этом отмечалось, что ни одного завозного случая за минувшую неделю зарегистрировано не было."На Кубани за последние сутки коронавирус подтвердили у 286 человек", - сообщил оперштаб в понедельник, объявляя о новой цифре инфицированных за день.По данным Минздрава, всего за весь период пандемии в регионе подтвердили 81 812 случаев COVID-19, 58 383 человека выписали с выздоровлением, за последние сутки - 58 человек. 7423 пациента спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находятся 110 жителей, на ЭКМО - 8.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. После этого глава Кубани Вениамин Кондратьев в ходе заседания регионального оперштаба отметил, что, учитывая специфику региона как курортного, количество желающих приехать в этот период на Кубань может быть рекордным.Главы Сочи и Анапы заявили, что ожидают рост числа туристов в эти дни. Власти края ввели ряд ограничений. В частности в эти дни в рестораны, кафе в городах-курортах Краснодарского края можно попасть только по QR-коду, работу предприятий общепита в регионе с 1 ноября ограничили до 23.00 мск, приостановлено проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий за исключением согласованных санитарным врачом РФ, работников старше 65 лет, невакцинированных старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания предписано перевести на удаленную работу.

https://ria.ru/20211101/delta-shtamm-1757183640.html

https://ria.ru/20210910/koronavirus-1749546624.html

https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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