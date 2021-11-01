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В Кремле назвали работающих в "красных зонах" врачей героями
В Кремле назвали работающих в "красных зонах" врачей героями - РИА Новости, 01.11.2021
В Кремле назвали работающих в "красных зонах" врачей героями
Ситуация с коронавирусом в России легче пока не становится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:04
2021-11-01T12:04
2021-11-01T12:31
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России легче пока не становится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, ситуация непростая, койки заполнены во многом в значительной степени, пока в эти дни ситуация легче не становится. Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей, которые просто демонстрируют геройство на фоне того, что происходит", - ответил Песков на вопрос о том, следят ли в Кремле за состоянием врачей, которые находятся в "красных" зонах."Функционирует система выплат, система поддержки врачей, тех, кто работает в "красных" зонах, но то, что это чрезвычайная физическая, эмоциональная нагрузка - это всем хорошо понятно", - ответил Песков.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:04 01.11.2021 (обновлено: 12:31 01.11.2021)
В Кремле назвали работающих в "красных зонах" врачей героями
Песков: нагрузка на врачей в "красных зонах" чрезвычайная, они демонстрируют геройство
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом в России
легче пока не становится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Безусловно, ситуация непростая, койки заполнены во многом в значительной степени, пока в эти дни ситуация легче не становится. Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей, которые просто демонстрируют геройство на фоне того, что происходит", - ответил Песков на вопрос о том, следят ли в Кремле за состоянием врачей, которые находятся в "красных" зонах.
"Функционирует система выплат, система поддержки врачей, тех, кто работает в "красных" зонах, но то, что это чрезвычайная физическая, эмоциональная нагрузка - это всем хорошо понятно", - ответил Песков.