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В Кремле назвали работающих в "красных зонах" врачей героями

В Кремле назвали работающих в "красных зонах" врачей героями - РИА Новости, 01.11.2021

В Кремле назвали работающих в "красных зонах" врачей героями

Ситуация с коронавирусом в России легче пока не становится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:04

2021-11-01T12:04

2021-11-01T12:31

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России легче пока не становится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, ситуация непростая, койки заполнены во многом в значительной степени, пока в эти дни ситуация легче не становится. Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей, которые просто демонстрируют геройство на фоне того, что происходит", - ответил Песков на вопрос о том, следят ли в Кремле за состоянием врачей, которые находятся в "красных" зонах."Функционирует система выплат, система поддержки врачей, тех, кто работает в "красных" зонах, но то, что это чрезвычайная физическая, эмоциональная нагрузка - это всем хорошо понятно", - ответил Песков.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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