https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757174202.html

В Москве за сутки госпитализировали 1359 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1359 человек с COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1359 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1359 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 750 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:54

2021-11-01T11:54

2021-11-01T11:54

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1359 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 750 человек, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что в столице скончались 96 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757170312.html

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2021

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