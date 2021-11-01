11:42 01.11.2021 (обновлено: 12:22 01.11.2021)
В России за сутки от COVID-19 умерли 1155 человек
В России за сутки умерли 1158 больных COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали более 40 тысяч новых случаев COVID-19 и свыше тысячи летальных исходов, следует из данных оперативного штаба.
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 40 402 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3619 (девять процентов) без клинических проявлений. <…> Подтверждено 1155 смертей", — говорится в сообщении.
Темп прироста заболеваемости немного снизился — с 0,48 до 0,47 процента. Выписались после лечения 23 187 человек.
Накануне число инфицированных в очередной раз обновило максимум — 40 993 человека. Смертей было 1158, по этому показателю рекорд отмечался 29 октября (1163).
Больше всего новых случаев выявили в Москве — 7103 (днем ранее было 7603), Санкт-Петербурге — 3250, Подмосковье — 2866, Самарской области — 1504, Нижегородской — 802, Воронежской — 798, Крыму — 725, Свердловской области — 723, Пермском крае — 702, Красноярском — 681.
Меньше всего заболевших на Чукотке и в Ненецком автономном округе — по 18, а в Магаданской области их 37.
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 8 554 192 человека, из них 239 693 скончались, 7 381 726 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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