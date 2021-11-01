https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757171563.html

В России за сутки 23 187 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 23 187 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

В России за сутки 23 187 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 23 187 человек после COVID-19, за все время - 7 381 726, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:42

2021-11-01T11:42

2021-11-01T11:42

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 23 187 человек после COVID-19, за все время - 7 381 726, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 187 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 381 726", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 5 257 человек, в Подмосковье - 2 238, Санкт-Петербурге - 1 095.

https://ria.ru/20210719/antitela-1741801011.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия