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Врач рассказала о влиянии генотипов на течение COVID-19
Врач рассказала о влиянии генотипов на течение COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
Врач рассказала о влиянии генотипов на течение COVID-19
Как минимум четыре генотипа предрасполагают к негативному сценарию течения новой коронавирусной инфекции, заявила директор НМИЦ кардиохирургии Минздрава России... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:39
2021-11-01T11:39
2021-11-01T11:39
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Как минимум четыре генотипа предрасполагают к негативному сценарию течения новой коронавирусной инфекции, заявила директор НМИЦ кардиохирургии Минздрава России Елена Голухова."Здесь двоякое действие. Во-первых, я уже говорила о том, что у нас были пациенты, которые по всем нашим прогнозам должны были поправиться, но, к сожалению, выделены четыре генотипа, как минимум четыре, которые предрасполагают сами по себе к негативному сценарию течения заболевания", - сказала она на пресс-конференции, посвященной последствиям коронавируса для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их профилактике.Голухова также рассказала, что, по данным медиков, 87% больных, перенесших коронавирус, имеют изменения в сердце.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, елена голухова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Врач рассказала о влиянии генотипов на течение COVID-19
Врач Голухова: как минимум четыре генотипа предрасполагают к негативному течению COVID-19
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Как минимум четыре генотипа предрасполагают к негативному сценарию течения новой коронавирусной инфекции, заявила директор НМИЦ кардиохирургии Минздрава России Елена Голухова
.
"Здесь двоякое действие. Во-первых, я уже говорила о том, что у нас были пациенты, которые по всем нашим прогнозам должны были поправиться, но, к сожалению, выделены четыре генотипа, как минимум четыре, которые предрасполагают сами по себе к негативному сценарию течения заболевания", - сказала она на пресс-конференции, посвященной последствиям коронавируса для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их профилактике.
Голухова также рассказала, что, по данным медиков, 87% больных, перенесших коронавирус, имеют изменения в сердце.