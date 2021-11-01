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Врач рассказала о влиянии генотипов на течение COVID-19

Врач рассказала о влиянии генотипов на течение COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

Врач рассказала о влиянии генотипов на течение COVID-19

Как минимум четыре генотипа предрасполагают к негативному сценарию течения новой коронавирусной инфекции, заявила директор НМИЦ кардиохирургии Минздрава России... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:39

2021-11-01T11:39

2021-11-01T11:39

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Как минимум четыре генотипа предрасполагают к негативному сценарию течения новой коронавирусной инфекции, заявила директор НМИЦ кардиохирургии Минздрава России Елена Голухова."Здесь двоякое действие. Во-первых, я уже говорила о том, что у нас были пациенты, которые по всем нашим прогнозам должны были поправиться, но, к сожалению, выделены четыре генотипа, как минимум четыре, которые предрасполагают сами по себе к негативному сценарию течения заболевания", - сказала она на пресс-конференции, посвященной последствиям коронавируса для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их профилактике.Голухова также рассказала, что, по данным медиков, 87% больных, перенесших коронавирус, имеют изменения в сердце.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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