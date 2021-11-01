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В Москве прошла конференция "Антимонопольная политика и конкуренция в GR"
В Москве прошла конференция "Антимонопольная политика и конкуренция в GR" - РИА Новости, 01.11.2021
В Москве прошла конференция "Антимонопольная политика и конкуренция в GR"
27 октября 2021 г. состоялась Конференция по антимонопольной политике и конкуренции в GR. В первой части Конференции обсуждались основные события 2021 года и их РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:57
2021-11-01T16:57
пресс-релизы
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МОСКВА, 1 ноя - Pr-отдел, Gr-клуб "GR Business Uninon". 27 октября 2021 г. состоялась Конференция по антимонопольной политике и конкуренции в GR. В первой части Конференции обсуждались основные события 2021 года и их влияние на антимонопольную политику. Участникам удалось обсудить и наиболее важные положения Пленума ВС РФ от 4 марта 2021 г. Анастасия Яремчук, руководитель антимонопольной практики, Rights Business Standard, отметила, что "новое постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации отчасти дает базис для корректного толкования Закона о защите конкуренции."От защиты конкуренции следующий докладчик плавно перешел к защите бизнеса в целом и рассказал о пределе вмешательства антимонопольных органов в бизнес. Спикером выступила Елена Линк, ведущий юрист, Лемчик, Крупский и Партнеры. Основная позиция Елены в этом вопросе заключалась в том, что "ФАС России никогда не возбуждает дела, не увидев признаков нарушения Антимонопольного законодательства, и, в пределах предусмотренных законом санкций, применяет соответствующие превентивные меры".Важный вопрос превентивных мер со стороны регуляторного органа, а также поиска возможной альтернативы их внедрения поднял заместитель директора по развитию отношений с органами государственной власти, X5 Group, Денис Гарбуз. В своем докладе "Альтернатива регулированию цен" он отметил, что, "если говорить о долгосрочных перспективах, по решению ситуации с ростом цен, то действенным инструментом могут стать адресные меры поддержки малоимущих, а также комплексный мониторинг ситуации на мировых рынках и цен на сельхозсырье, и оперативные меры поддержки производителей".Следующим по программе состоялся круглый стол: "Цифровая экономика и ее влияние на антимонопольное регулирование телеком- и IT-сферы". На нем присутствовали: Артем Молчанов (начальник Правового управления ФАС России), Роман Крупенин (руководитель направления по антимонопольному праву и регулированию платформ, Яндекс), Дмитрий Гавриленко (директор по связям с государственными организациями, ЦИАН), Илья Тюленев (руководитель группы антимонопольной практики, МТС).Артем Владимирович Молчанов на вопрос Модератора о существующих проблемах на цифровых рынках ответил, что "…есть необходимость развития регулирования, нужны общие унифицированные правила к особенностям функционирования тех рынков, которые складываются сейчас".Илья Тюленев (руководитель группы антимонопольной практики, МТС), отвечая на этот вопрос, подчеркнул важность введения саморегулирования, что решение проблемы не стоит полностью возлагать на решение антимонопольных органов. "Развитие этих рынков показывает, что достаточно быстро можно стать доминантом и потом пострадать от той практики и тех правил, с которыми вы практически сами обращались в ФАС. Нужно самому задуматься, на сколько бизнес хочет и считает необходимым участие антимонопольного органа в этой проблеме", — высказался Илья.Роман Крупенин согласился с позицией ФАС в необходимости категоризации и понимания, чем одни рынки отличаются от других, где есть точки напряжения, каким образом к ним нужно подходить и как действительно оценивать доминирование. Но уточнил, что "Ключевым все-таки является административная практика, ее предсказуемость и выборка аналитического инструментария, который позволит действительно эти вопросы решать и понимать, как антимонопольный орган к этому подходит. Нарабатывание практики - это тот самый инструментарий саморегулирования", — отметил Роман, таким образом поддержав предыдущего спикера.Позиция представителя ЦИАН, Дмитрия Гавриленко немного отошла от предыдущих. Дмитрий выделил в своем выступлении две крупные задачи, которые сейчас стоят перед регулятором и "нетранзакционными" платформами, Первая - "обеспечить такой уровень регулирования, который позволит и дальше развиваться нашим национальным сервисам, выходить на международные рынки и конкурировать с международными компаниями", и вторая - обеспечить развитие конкуренции на национальном рынке. При этом уточнив, что обе эти задачи должны быть решены именно мерами антимонопольного регулирования.На вопрос о следующем этапе в вопросе регулирования цифровых платформ Артем Молчанов предложил следующий шаг: "Если есть предложения, как посчитать "нетранзакционные" платформы, как их определить, как описать качественные характеристики, как правильно они должны определяться, давайте подготовим.. Мы предлагаем двигаться поэтапно и подумать с точки зрения запретов и допустимости. Мы понимаем, что раз это особенные рынки с особым характером функционирования, то, возможно, здесь могут быть иные правила допустимости, в первую очередь, касающиеся отношений, связанных с интеллектуальной собственностью и информацией".При подведении итогов круглого стола все спикеры сошлись на том, что пятый антимонопольный пакет - это правильное своевременное обновление нормативного регулирования. Он позволит бизнесу более предметно понимать, какие есть риски и как эти риски оценивать, в том числе со стороны антимонопольного комплаенса.Завершилась Конференция выступлением Аркадия Лисина, руководителя направления регуляторных рисков, ООО "АИМ Холдинг". Тема его доклада - важность gr-коммуникаций на всех этапах внедрения антимонопольного комплаенса в России. Он подчеркнул, что "это необходимо...для достижения правовой определенности в отношении отдельных элементов (процедур, процессов) системы антимонопольного комплаенса и что задача GR-коммуникаций – не только способствовать внедрению антимонопольного комплекса в управленческую практику компании, но и участвовать в его проектировании таким образом, чтобы он стал эффективным инструментом защиты интересов компании".В конце Конференции участники поблагодарили организаторов, отметив важность и значимость подобных встреч и gr - дискуссий в целом, так как они способствуют разрешению той самой неопределенности в регулировании правоприменения, позволяют находить консенсус в диалоге и общие ориентиры для дальнейшего развития.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
16:57 01.11.2021
 

В Москве прошла конференция "Антимонопольная политика и конкуренция в GR"

© Фото : PR-отдел, Gr-клуб "GR Business Uninon"В Москве прошла конференция "Антимонопольная политика и конкуренция в GR"
В Москве прошла конференция Антимонопольная политика и конкуренция в GR - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : PR-отдел, Gr-клуб "GR Business Uninon"
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МОСКВА, 1 ноя - Pr-отдел, Gr-клуб "GR Business Uninon". 27 октября 2021 г. состоялась Конференция по антимонопольной политике и конкуренции в GR. В первой части Конференции обсуждались основные события 2021 года и их влияние на антимонопольную политику. Участникам удалось обсудить и наиболее важные положения Пленума ВС РФ от 4 марта 2021 г. Анастасия Яремчук, руководитель антимонопольной практики, Rights Business Standard, отметила, что "новое постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации отчасти дает базис для корректного толкования Закона о защите конкуренции."
От защиты конкуренции следующий докладчик плавно перешел к защите бизнеса в целом и рассказал о пределе вмешательства антимонопольных органов в бизнес. Спикером выступила Елена Линк, ведущий юрист, Лемчик, Крупский и Партнеры. Основная позиция Елены в этом вопросе заключалась в том, что "ФАС России никогда не возбуждает дела, не увидев признаков нарушения Антимонопольного законодательства, и, в пределах предусмотренных законом санкций, применяет соответствующие превентивные меры".
Важный вопрос превентивных мер со стороны регуляторного органа, а также поиска возможной альтернативы их внедрения поднял заместитель директора по развитию отношений с органами государственной власти, X5 Group, Денис Гарбуз. В своем докладе "Альтернатива регулированию цен" он отметил, что, "если говорить о долгосрочных перспективах, по решению ситуации с ростом цен, то действенным инструментом могут стать адресные меры поддержки малоимущих, а также комплексный мониторинг ситуации на мировых рынках и цен на сельхозсырье, и оперативные меры поддержки производителей".
Следующим по программе состоялся круглый стол: "Цифровая экономика и ее влияние на антимонопольное регулирование телеком- и IT-сферы". На нем присутствовали: Артем Молчанов (начальник Правового управления ФАС России), Роман Крупенин (руководитель направления по антимонопольному праву и регулированию платформ, Яндекс), Дмитрий Гавриленко (директор по связям с государственными организациями, ЦИАН), Илья Тюленев (руководитель группы антимонопольной практики, МТС).
Артем Владимирович Молчанов на вопрос Модератора о существующих проблемах на цифровых рынках ответил, что "…есть необходимость развития регулирования, нужны общие унифицированные правила к особенностям функционирования тех рынков, которые складываются сейчас".
Илья Тюленев (руководитель группы антимонопольной практики, МТС), отвечая на этот вопрос, подчеркнул важность введения саморегулирования, что решение проблемы не стоит полностью возлагать на решение антимонопольных органов. "Развитие этих рынков показывает, что достаточно быстро можно стать доминантом и потом пострадать от той практики и тех правил, с которыми вы практически сами обращались в ФАС. Нужно самому задуматься, на сколько бизнес хочет и считает необходимым участие антимонопольного органа в этой проблеме", — высказался Илья.
Роман Крупенин согласился с позицией ФАС в необходимости категоризации и понимания, чем одни рынки отличаются от других, где есть точки напряжения, каким образом к ним нужно подходить и как действительно оценивать доминирование. Но уточнил, что "Ключевым все-таки является административная практика, ее предсказуемость и выборка аналитического инструментария, который позволит действительно эти вопросы решать и понимать, как антимонопольный орган к этому подходит. Нарабатывание практики - это тот самый инструментарий саморегулирования", — отметил Роман, таким образом поддержав предыдущего спикера.
Позиция представителя ЦИАН, Дмитрия Гавриленко немного отошла от предыдущих. Дмитрий выделил в своем выступлении две крупные задачи, которые сейчас стоят перед регулятором и "нетранзакционными" платформами, Первая - "обеспечить такой уровень регулирования, который позволит и дальше развиваться нашим национальным сервисам, выходить на международные рынки и конкурировать с международными компаниями", и вторая - обеспечить развитие конкуренции на национальном рынке. При этом уточнив, что обе эти задачи должны быть решены именно мерами антимонопольного регулирования.
На вопрос о следующем этапе в вопросе регулирования цифровых платформ Артем Молчанов предложил следующий шаг: "Если есть предложения, как посчитать "нетранзакционные" платформы, как их определить, как описать качественные характеристики, как правильно они должны определяться, давайте подготовим.. Мы предлагаем двигаться поэтапно и подумать с точки зрения запретов и допустимости. Мы понимаем, что раз это особенные рынки с особым характером функционирования, то, возможно, здесь могут быть иные правила допустимости, в первую очередь, касающиеся отношений, связанных с интеллектуальной собственностью и информацией".
При подведении итогов круглого стола все спикеры сошлись на том, что пятый антимонопольный пакет - это правильное своевременное обновление нормативного регулирования. Он позволит бизнесу более предметно понимать, какие есть риски и как эти риски оценивать, в том числе со стороны антимонопольного комплаенса.
Завершилась Конференция выступлением Аркадия Лисина, руководителя направления регуляторных рисков, ООО "АИМ Холдинг". Тема его доклада - важность gr-коммуникаций на всех этапах внедрения антимонопольного комплаенса в России. Он подчеркнул, что "это необходимо...для достижения правовой определенности в отношении отдельных элементов (процедур, процессов) системы антимонопольного комплаенса и что задача GR-коммуникаций – не только способствовать внедрению антимонопольного комплекса в управленческую практику компании, но и участвовать в его проектировании таким образом, чтобы он стал эффективным инструментом защиты интересов компании".
В конце Конференции участники поблагодарили организаторов, отметив важность и значимость подобных встреч и gr - дискуссий в целом, так как они способствуют разрешению той самой неопределенности в регулировании правоприменения, позволяют находить консенсус в диалоге и общие ориентиры для дальнейшего развития.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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