https://ria.ru/20211101/komissiya-1757178904.html

В России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народов

В России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народов - РИА Новости, 01.11.2021

В России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народов

Министерство просвещения РФ подготовило проект о создании комиссии по языкам коренных малочисленных народов, следует из материалов, опубликованных на... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:16

2021-11-01T12:16

2021-11-01T12:16

общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения РФ подготовило проект о создании комиссии по языкам коренных малочисленных народов, следует из материалов, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Проект приказа предусматривает создание Межведомственной комиссии по языкам коренных малочисленных народов Российской Федерации и утверждение положения о ней с целью организации работы по утверждению грамматик, содержащих нормы языков коренных малочисленных народов Российской Федерации, правил орфографии и пунктуации этих языков", - говорится в пояснительной записке к документу.Согласно проекту, организацию и техническое обеспечение деятельности комиссии будет осуществлять департамент государственной политики и управления в сфере общего образования, контроль за исполнением приказа остается за министром просвещения Сергеем Кравцовым.

https://ria.ru/20211005/servis-1753107704.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия