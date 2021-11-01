https://ria.ru/20211101/komissiya-1757178904.html
В России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народов
В России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народов - РИА Новости, 01.11.2021
В России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народов
Министерство просвещения РФ подготовило проект о создании комиссии по языкам коренных малочисленных народов, следует из материалов, опубликованных на... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:16
2021-11-01T12:16
2021-11-01T12:16
общество
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россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения РФ подготовило проект о создании комиссии по языкам коренных малочисленных народов, следует из материалов, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Проект приказа предусматривает создание Межведомственной комиссии по языкам коренных малочисленных народов Российской Федерации и утверждение положения о ней с целью организации работы по утверждению грамматик, содержащих нормы языков коренных малочисленных народов Российской Федерации, правил орфографии и пунктуации этих языков", - говорится в пояснительной записке к документу.Согласно проекту, организацию и техническое обеспечение деятельности комиссии будет осуществлять департамент государственной политики и управления в сфере общего образования, контроль за исполнением приказа остается за министром просвещения Сергеем Кравцовым.
https://ria.ru/20211005/servis-1753107704.html
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общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия
В России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народов
Минпросвещения предложило создать комиссию по языкам коренных малочисленных народов