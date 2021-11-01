https://ria.ru/20211101/kitay-1757281855.html

Китай придерживается пути низкоуглеродного развития, заявил Си Цзиньпин

Китай придерживается пути низкоуглеродного развития, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 01.11.2021

Китай придерживается пути низкоуглеродного развития, заявил Си Цзиньпин

Китай строго привержен пути "зеленого" и низкоуглеродного развития, говорится в письменном заявлении председателя КНР Си Цзиньпина для конференции ООН по... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:30

2021-11-01T19:30

2021-11-01T19:30

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ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Китай строго привержен пути "зеленого" и низкоуглеродного развития, говорится в письменном заявлении председателя КНР Си Цзиньпина для конференции ООН по изменению климата COP26."Китай твердо придерживается пути "зеленого" и низкоуглеродного развития, отдавая предпочтение вопросам экологии", - говорится в тексте заявления на сайте министерства иностранных дел КНР.По словам китайского лидера, Китай решительно сдерживает развитие проектов с высоким энергопотреблением и высоким уровнем выбросов, при этом активно развивая возобновляемые источники энергии.На глобальном саммите по климату в апреле Си Цзиньпин заявлял, что Китай намерен достичь нулевых нетто-выбросов двуокиси углерода к 2060 году.Двухдневный саммит мировых лидеров начался в рамках 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго в понедельник. Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать лично, однако он направил письменное заявление.По данным правительства Великобритании, которая является председателем СОР26, участие подтвердили более 120 мировых лидеров. Они изложат действия, которые предпринимают внутри страны и на международном уровне для достижения целей по климатической повестке. Ключевая цель председательства Великобритании в СОР - поддержание предельного уровня повышения температуры на 1,5 градуса, а также активизация финансирования в области климата и усилий по адаптации к последствиям изменения климата.В целом конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.

https://ria.ru/20211030/sammit-1757008657.html

китай

глазго (город)

великобритания

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в мире, экология, оон, китай, глазго (город), великобритания, мид кнр, си цзиньпин