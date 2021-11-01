https://ria.ru/20211101/kitay-1757196823.html

Закон о защите персональных данных вступил в силу в Китае

Закон о защите персональных данных вступил в силу в Китае - РИА Новости, 01.11.2021

Закон о защите персональных данных вступил в силу в Китае

В Китае в понедельник вступил в силу закон о защите персональных данных, принятый китайским парламентом в августе этого года. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:33

2021-11-01T13:33

2021-11-01T13:33

в мире

технологии

китай

всекитайское собрание народных представителей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755591892_0:674:2443:2048_1920x0_80_0_0_c57d691714f54c86f6e8809a14c7aee0.jpg

ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. В Китае в понедельник вступил в силу закон о защите персональных данных, принятый китайским парламентом в августе этого года.Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей в августе проголосовал за принятие закона о защите персональных данных, который стал ответом на жалобы о неправомерном использовании или продаже технологическими компаниями данных клиентов без их ведома.Закон в первую очередь направлен на борьбу с мошенничеством и недобросовестными действиями, в том числе с так называемой "ценовой дискриминацией", когда за один и тот же товар или услугу с некоторых пользователей взимается более высокая цена.Закон предусматривает, чтобы компании в обязательном порядке получали персональное согласие на сбор, обработку и передачу конфиденциальных личных данных, включая биометрические данные, медицинские данные и информацию о состоянии здоровья, данные о финансовых счетах и сведения о местонахождении. Компании также обязаны будут предоставлять пользователям опцию отказаться от этого.

https://ria.ru/20211026/kitay-1756311948.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, китай, всекитайское собрание народных представителей