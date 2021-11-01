https://ria.ru/20211101/kitay-1757196823.html
Закон о защите персональных данных вступил в силу в Китае
Закон о защите персональных данных вступил в силу в Китае - РИА Новости, 01.11.2021
Закон о защите персональных данных вступил в силу в Китае
В Китае в понедельник вступил в силу закон о защите персональных данных, принятый китайским парламентом в августе этого года. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:33
2021-11-01T13:33
2021-11-01T13:33
в мире
технологии
китай
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. В Китае в понедельник вступил в силу закон о защите персональных данных, принятый китайским парламентом в августе этого года.Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей в августе проголосовал за принятие закона о защите персональных данных, который стал ответом на жалобы о неправомерном использовании или продаже технологическими компаниями данных клиентов без их ведома.Закон в первую очередь направлен на борьбу с мошенничеством и недобросовестными действиями, в том числе с так называемой "ценовой дискриминацией", когда за один и тот же товар или услугу с некоторых пользователей взимается более высокая цена.Закон предусматривает, чтобы компании в обязательном порядке получали персональное согласие на сбор, обработку и передачу конфиденциальных личных данных, включая биометрические данные, медицинские данные и информацию о состоянии здоровья, данные о финансовых счетах и сведения о местонахождении. Компании также обязаны будут предоставлять пользователям опцию отказаться от этого.
https://ria.ru/20211026/kitay-1756311948.html
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в мире, технологии, китай, всекитайское собрание народных представителей
Закон о защите персональных данных вступил в силу в Китае
В Китае вступил в силу закон против неправомерного использования персональных данных