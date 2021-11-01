https://ria.ru/20211101/informatsiya-1757216837.html

Защита по делу о крушении MH17 обвинила прокуратуру в утаивании информации

Защита по делу о крушении MH17 обвинила прокуратуру в утаивании информации - РИА Новости, 01.11.2021

Защита по делу о крушении MH17 обвинила прокуратуру в утаивании информации

Прокуратура Нидерландов, которая сочла "нерелевантными" показания одного из свидетелей по делу о крушении рейса MH17, заставляет усомниться в ее критериях... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:55

2021-11-01T14:55

2021-11-01T22:01

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россия

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 1 ноя — РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов, которая сочла "нерелевантными" показания одного из свидетелей по делу о крушении рейса MH17, заставляет усомниться в ее критериях отбора информации, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова.В понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу о катастрофе малазийского Boeing.По словам адвоката, прокуратура Нидерландов не стала включать в досье отчеты по свидетелю S45, который был членом 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России из Курска и объяснил следствию, почему MH17 не могли сбить из ЗРК "Бук".Защита не раз просила предоставить ей доступ к этой информации, но ее запросы не удовлетворили. Юрист считает, что в отчете могли быть и другие важные данные."Поэтому мы просим суд добавить документы по свидетелю S45 в досье и позволить еще раз допросить его", — сказала она.Дело MH17Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова представляет международная группа из двух голландских и одного российского адвоката, остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово близ Донецка. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Расследование вела Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины. Россию к расследованию не допустили.ССГ утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно. При этом в качестве доказательства использовалась информация из сомнительных источников — например, фотографии из соцсетей и новости из интернета.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию о том, что поразившая Boeing ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине и пущена была с подконтрольной Киеву территории. Но следователи эту информацию проигнорировали.В российском МИД заявили, что обвинения ССГ в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.

https://ria.ru/20211013/krushenie-1754347778.html

https://ria.ru/20210923/samolet-1751496268.html

https://ria.ru/20210610/mn17-1736457518.html

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в мире, украина, нидерланды, mh17. расследование, россия