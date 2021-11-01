https://ria.ru/20211101/informatsiya-1757216837.html
Защита по делу о крушении MH17 обвинила прокуратуру в утаивании информации
Защита по делу о крушении MH17 обвинила прокуратуру в утаивании информации - РИА Новости, 01.11.2021
Защита по делу о крушении MH17 обвинила прокуратуру в утаивании информации
Прокуратура Нидерландов, которая сочла "нерелевантными" показания одного из свидетелей по делу о крушении рейса MH17, заставляет усомниться в ее критериях... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:55
2021-11-01T14:55
2021-11-01T22:01
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нидерланды
mh17. расследование
россия
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 1 ноя — РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов, которая сочла "нерелевантными" показания одного из свидетелей по делу о крушении рейса MH17, заставляет усомниться в ее критериях отбора информации, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова.В понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу о катастрофе малазийского Boeing.По словам адвоката, прокуратура Нидерландов не стала включать в досье отчеты по свидетелю S45, который был членом 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России из Курска и объяснил следствию, почему MH17 не могли сбить из ЗРК "Бук".Защита не раз просила предоставить ей доступ к этой информации, но ее запросы не удовлетворили. Юрист считает, что в отчете могли быть и другие важные данные."Поэтому мы просим суд добавить документы по свидетелю S45 в досье и позволить еще раз допросить его", — сказала она.Дело MH17Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова представляет международная группа из двух голландских и одного российского адвоката, остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово близ Донецка. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Расследование вела Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины. Россию к расследованию не допустили.ССГ утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно. При этом в качестве доказательства использовалась информация из сомнительных источников — например, фотографии из соцсетей и новости из интернета.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию о том, что поразившая Boeing ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине и пущена была с подконтрольной Киеву территории. Но следователи эту информацию проигнорировали.В российском МИД заявили, что обвинения ССГ в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.
https://ria.ru/20211013/krushenie-1754347778.html
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в мире, украина, нидерланды, mh17. расследование, россия
14:55 01.11.2021 (обновлено: 22:01 01.11.2021)
Защита по делу о крушении MH17 обвинила прокуратуру в утаивании информации
Защита по делу о крушении MH17: голландская прокуратура утаивает важную информацию
СХИПХОЛ (Нидерланды), 1 ноя — РИА Новости, Анастасия Иванова.
Прокуратура Нидерландов
, которая сочла "нерелевантными" показания одного из свидетелей по делу о крушении рейса MH17, заставляет усомниться в ее критериях отбора информации, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова.
В понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу о катастрофе малазийского Boeing.
По словам адвоката, прокуратура Нидерландов не стала включать в досье отчеты по свидетелю S45, который был членом 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России из Курска и объяснил следствию, почему MH17 не могли сбить из ЗРК "Бук".
"Прокуратура решала, что его информация не является релевантной. Как она может быть нерелевантной? Прокуратура прекрасно знает, что эта информация имеет отношение к делу и еще как… Прокуратура непонятно и неправильно объясняет и применяет критерии релевантности, что не внушает доверия относительно того, как оценивались и другие документы", — заявила тен Дуссхате на слушаниях.
Защита не раз просила предоставить ей доступ к этой информации, но ее запросы не удовлетворили. Юрист считает, что в отчете могли быть и другие важные данные.
"Поэтому мы просим суд добавить документы по свидетелю S45 в досье и позволить еще раз допросить его", — сказала она.
Дело MH17
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова представляет международная группа из двух голландских и одного российского адвоката, остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур
, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово близ Донецка. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Расследование вела Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины. Россию к расследованию не допустили.
ССГ утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно. При этом в качестве доказательства использовалась информация из сомнительных источников — например, фотографии из соцсетей и новости из интернета.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко
, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию о том, что поразившая Boeing ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине и пущена была с подконтрольной Киеву территории. Но следователи эту информацию проигнорировали.
В российском МИД заявили, что обвинения ССГ в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.