https://ria.ru/20211101/g20-1757221306.html
Советник президента США прокомментировал встречу Байдена и Макрона
Советник президента США прокомментировал встречу Байдена и Макрона - РИА Новости, 01.11.2021
Советник президента США прокомментировал встречу Байдена и Макрона
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча американского лидера Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:08
2021-11-01T15:08
2021-11-01T16:52
в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча американского лидера Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона была "первоклассной", они испытывают уважение друг к другу.Встреча президентов Франции и США прошла в минувшую пятницу на полях G20 в Риме.По словам советника президента США, встреча лидеров была содержательной, она была сосредоточена на согласовании общего видения двумя странами вопросов мировой повестки.Две страны пытаются нормализовать отношения, которые осложнились из-за нового партнерства AUKUS, заключенного между Австралией, Великобританией и США. Австралия в свете заключения этого трехстороннего партнерства заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. В Париже назвали решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.Позднее Макрон и Байден дважды проводили телефонные переговоры. В ходе первого разговора они договорились о запуске консультаций, направленных на создание условий, обеспечивающих доверие, и встрече в Европе в конце октября.На встрече с французским коллегой Байден заявил, что США повели себя "неуклюже" в отношении Парижа при формировании нового оборонного партнерства AUKUS. Макрон, в свою очередь, заявил, что два государства ввели ряд конкретных мер для укрепления сотрудничества, и выразил надежду, что в будущем больше не будет допущено ситуаций, подобных разрыву контракта с Австралией по подлодкам.
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в мире, сша, рим, франция, джо байден, большая двадцатка, эммануэль макрон
15:08 01.11.2021 (обновлено: 16:52 01.11.2021)
Советник президента США прокомментировал встречу Байдена и Макрона
Джейк Салливан: встреча Байдена и Макрона в Риме была "первоклассной"
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Советник президента США
по национальной безопасности Джейк Салливан
заявил, что встреча американского лидера Джо Байдена
и президента Франции Эммануэля Макрона
была "первоклассной", они испытывают уважение друг к другу.
Встреча президентов Франции и США прошла в минувшую пятницу на полях G20
в Риме
.
"Состоялась первоклассная встреча с президентом Макроном в прошлую пятницу... Я думаю, личное взаимопонимание между президентом Байденом и президентом Макроном очень хорошее, двое мужчин действительно уважают друг друга", - сообщил Салливан журналистам на борту самолета, трансляцию вел сайт Белого дома.
По словам советника президента США, встреча лидеров была содержательной, она была сосредоточена на согласовании общего видения двумя странами вопросов мировой повестки.
Две страны пытаются нормализовать отношения, которые осложнились из-за нового партнерства AUKUS, заключенного между Австралией, Великобританией и США. Австралия в свете заключения этого трехстороннего партнерства заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. В Париже назвали решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
Позднее Макрон и Байден дважды проводили телефонные переговоры. В ходе первого разговора они договорились о запуске консультаций, направленных на создание условий, обеспечивающих доверие, и встрече в Европе в конце октября.
На встрече с французским коллегой Байден заявил, что США повели себя "неуклюже" в отношении Парижа при формировании нового оборонного партнерства AUKUS. Макрон, в свою очередь, заявил, что два государства ввели ряд конкретных мер для укрепления сотрудничества, и выразил надежду, что в будущем больше не будет допущено ситуаций, подобных разрыву контракта с Австралией по подлодкам.