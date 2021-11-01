https://ria.ru/20211101/g20-1757221306.html

Советник президента США прокомментировал встречу Байдена и Макрона

Советник президента США прокомментировал встречу Байдена и Макрона - РИА Новости, 01.11.2021

Советник президента США прокомментировал встречу Байдена и Макрона

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча американского лидера Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:08

2021-11-01T15:08

2021-11-01T16:52

в мире

сша

рим

франция

джо байден

большая двадцатка

эммануэль макрон

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча американского лидера Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона была "первоклассной", они испытывают уважение друг к другу.Встреча президентов Франции и США прошла в минувшую пятницу на полях G20 в Риме.По словам советника президента США, встреча лидеров была содержательной, она была сосредоточена на согласовании общего видения двумя странами вопросов мировой повестки.Две страны пытаются нормализовать отношения, которые осложнились из-за нового партнерства AUKUS, заключенного между Австралией, Великобританией и США. Австралия в свете заключения этого трехстороннего партнерства заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. В Париже назвали решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.Позднее Макрон и Байден дважды проводили телефонные переговоры. В ходе первого разговора они договорились о запуске консультаций, направленных на создание условий, обеспечивающих доверие, и встрече в Европе в конце октября.На встрече с французским коллегой Байден заявил, что США повели себя "неуклюже" в отношении Парижа при формировании нового оборонного партнерства AUKUS. Макрон, в свою очередь, заявил, что два государства ввели ряд конкретных мер для укрепления сотрудничества, и выразил надежду, что в будущем больше не будет допущено ситуаций, подобных разрыву контракта с Австралией по подлодкам.

https://ria.ru/20211101/erdogan-1757226896.html

https://ria.ru/20211101/bayden-1757208673.html

сша

рим

франция

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в мире, сша, рим, франция, джо байден, большая двадцатка, эммануэль макрон