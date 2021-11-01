Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211101/g20-1757221306.html
Советник президента США прокомментировал встречу Байдена и Макрона
Советник президента США прокомментировал встречу Байдена и Макрона - РИА Новости, 01.11.2021
Советник президента США прокомментировал встречу Байдена и Макрона
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча американского лидера Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:08
2021-11-01T16:52
в мире
сша
рим
франция
джо байден
большая двадцатка
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756981348_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_c94d3a3b8bef658ae7e07c87f3a95fae.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча американского лидера Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона была "первоклассной", они испытывают уважение друг к другу.Встреча президентов Франции и США прошла в минувшую пятницу на полях G20 в Риме.По словам советника президента США, встреча лидеров была содержательной, она была сосредоточена на согласовании общего видения двумя странами вопросов мировой повестки.Две страны пытаются нормализовать отношения, которые осложнились из-за нового партнерства AUKUS, заключенного между Австралией, Великобританией и США. Австралия в свете заключения этого трехстороннего партнерства заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. В Париже назвали решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.Позднее Макрон и Байден дважды проводили телефонные переговоры. В ходе первого разговора они договорились о запуске консультаций, направленных на создание условий, обеспечивающих доверие, и встрече в Европе в конце октября.На встрече с французским коллегой Байден заявил, что США повели себя "неуклюже" в отношении Парижа при формировании нового оборонного партнерства AUKUS. Макрон, в свою очередь, заявил, что два государства ввели ряд конкретных мер для укрепления сотрудничества, и выразил надежду, что в будущем больше не будет допущено ситуаций, подобных разрыву контракта с Австралией по подлодкам.
https://ria.ru/20211101/erdogan-1757226896.html
https://ria.ru/20211101/bayden-1757208673.html
сша
рим
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756981348_0:359:2253:2048_1920x0_80_0_0_192aeb37a288014bc388942dd369fb61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, рим, франция, джо байден, большая двадцатка, эммануэль макрон
15:08 01.11.2021 (обновлено: 16:52 01.11.2021)
 
Советник президента США прокомментировал встречу Байдена и Макрона

Джейк Салливан: встреча Байдена и Макрона в Риме была "первоклассной"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУ конгресс-центра "La Nuvela" в Риме перед началом саммита "Группы двадцати
У конгресс-центра La Nuvela в Риме перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча американского лидера Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона была "первоклассной", они испытывают уважение друг к другу.
Встреча президентов Франции и США прошла в минувшую пятницу на полях G20 в Риме.
"Состоялась первоклассная встреча с президентом Макроном в прошлую пятницу... Я думаю, личное взаимопонимание между президентом Байденом и президентом Макроном очень хорошее, двое мужчин действительно уважают друг друга", - сообщил Салливан журналистам на борту самолета, трансляцию вел сайт Белого дома.
По словам советника президента США, встреча лидеров была содержательной, она была сосредоточена на согласовании общего видения двумя странами вопросов мировой повестки.
Две страны пытаются нормализовать отношения, которые осложнились из-за нового партнерства AUKUS, заключенного между Австралией, Великобританией и США. Австралия в свете заключения этого трехстороннего партнерства заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. В Париже назвали решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 15:29
Эрдоган предложил Макрону идею "платформы шести" на Южном Кавказе
Позднее Макрон и Байден дважды проводили телефонные переговоры. В ходе первого разговора они договорились о запуске консультаций, направленных на создание условий, обеспечивающих доверие, и встрече в Европе в конце октября.
На встрече с французским коллегой Байден заявил, что США повели себя "неуклюже" в отношении Парижа при формировании нового оборонного партнерства AUKUS. Макрон, в свою очередь, заявил, что два государства ввели ряд конкретных мер для укрепления сотрудничества, и выразил надежду, что в будущем больше не будет допущено ситуаций, подобных разрыву контракта с Австралией по подлодкам.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 14:24
В США анонсировали "сильное заявление" Байдена на саммите по климату
 
В миреСШАРимФранцияДжо БайденБольшая двадцаткаЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток
04:05Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
02:04Welt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе
01:15В США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море
Лента новостейМолния
Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во ВладивостокДиетолог рассказал, кому нельзя есть картофельВ России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шинWelt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в ЕвропеВ США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море