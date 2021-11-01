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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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Эквадор расширит заповедную зону Галапагосских островов
Эквадор расширит заповедную зону Галапагосских островов - РИА Новости, 01.11.2021
Эквадор расширит заповедную зону Галапагосских островов
Эквадор объявляет о расширении заповедной зоны Галапагосских островов в обмен на сокращение внешнего госдолга, сообщил президент страны Гильермо Лассо. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:41
2021-11-01T19:08
в мире
эквадор
галапагос
гильермо лассо
туризм
новости - туризм
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БУЭНОС-АЙРЕС/КИТО, 1 ноя - РИА Новости. Эквадор объявляет о расширении заповедной зоны Галапагосских островов в обмен на сокращение внешнего госдолга, сообщил президент страны Гильермо Лассо."На COP26 объявляем о создании новой морской защитной зоны у Галапагос. Речь идет о присоединении 60 тысяч квадратных километров к уже существующим", - написал он в Twitter."Мы оцениваем, что это будет самая крупная сделка по обмену долга на сохранение окружающей среды, которая проводилась до сих пор в мире", - сказал Лассо.Экологи и биологи Эквадора из объединения MasGalapagos ранее сообщили РИА Новости, что весной этого года они предложили добиться сокращения внешнего долга страны в обмен на расширение заповедной зоны Галапагосских островов, над чем специалисты работают с 2017 года. Сейчас она составляет 133 тысячи квадратных километров и является одной из самых больших в мире.Идея состояла в том, чтобы инвесторы собрали 600 миллионов долларов для покупки примерно 960 миллионов долговых облигаций со сроком погашения в 2030 году.Расходы на расширение охраняемой зоны эксперты оценили в 6 миллионов долларов в год. Еще 4-5 миллиона долларов предлагается направить на поддержку рыболовства, чтобы эквадорские рыбаки, которые традиционно работают рядом с Галапагосскими островами, не пострадали от расширения заповедной территории.
https://radiosputnik.ria.ru/20210930/pauk-1752433385.html
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в мире, эквадор, галапагос, гильермо лассо, новости - туризм
18:41 01.11.2021 (обновлено: 19:08 01.11.2021)
 
Эквадор расширит заповедную зону Галапагосских островов

Эквадор расширит заповедную зону Галапагосских островов в обмен на сокращение госдолга

© Фото : Poseidon ExpeditionsГалапагосские острова
Галапагосские острова - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : Poseidon Expeditions
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БУЭНОС-АЙРЕС/КИТО, 1 ноя - РИА Новости. Эквадор объявляет о расширении заповедной зоны Галапагосских островов в обмен на сокращение внешнего госдолга, сообщил президент страны Гильермо Лассо.
"На COP26 объявляем о создании новой морской защитной зоны у Галапагос. Речь идет о присоединении 60 тысяч квадратных километров к уже существующим", - написал он в Twitter.
"Мы оцениваем, что это будет самая крупная сделка по обмену долга на сохранение окружающей среды, которая проводилась до сих пор в мире", - сказал Лассо.
Экологи и биологи Эквадора из объединения MasGalapagos ранее сообщили РИА Новости, что весной этого года они предложили добиться сокращения внешнего долга страны в обмен на расширение заповедной зоны Галапагосских островов, над чем специалисты работают с 2017 года. Сейчас она составляет 133 тысячи квадратных километров и является одной из самых больших в мире.
Идея состояла в том, чтобы инвесторы собрали 600 миллионов долларов для покупки примерно 960 миллионов долговых облигаций со сроком погашения в 2030 году.
Расходы на расширение охраняемой зоны эксперты оценили в 6 миллионов долларов в год. Еще 4-5 миллиона долларов предлагается направить на поддержку рыболовства, чтобы эквадорские рыбаки, которые традиционно работают рядом с Галапагосскими островами, не пострадали от расширения заповедной территории.
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