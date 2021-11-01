Первый случай COVID-19 выявили в островном королевстве Тонга
В островном королевстве Тонга вводят локдаун из-за выявленного случая Covid-19
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра "МЕГА" в Казани
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Первый случай COVID-19 после начала пандемии коронавируса выявлен в островном королевстве Тонга в южной части Тихого океана, в связи с чем власти срочно вводят локдаун на главном острове, передает местный новостной сайт "Матанги".
Главный остров Тонгатапу будет закрыт на неделю со 2 ноября после того, как коронавирус был выявлен у одного из 215 пассажиров из новозеландского Крайстчерча 27 октября.
Ограничения, которые будут действовать на Тонгатапу, предусматривают комендантский час под присмотром полиции с 20 часов вечера до шести утра, сокращение работы транспорта, всех баров и ресторанов, алкогольных и прочих магазинов, за исключением продуктовых. Запрещены собрания, прекращены службы в церквях и занятия в школах. Похороны разрешены при условии присутствия на них не более 20 человек под открытым небом и 10 человек в помещениях. Вводится социальная дистанция.
Как передал австралийский телеканал ABC, жители Тонга в панике скупают в магазинах газ, канистры, воду в преддверии локдауна, выстраиваются очереди на вакцинацию в клиниках.
Королевство Тонга, единственная ныне монархия среди полинезийских государств, занимает около 170 островов к востоку от Австралии с населением около 105,6 тысячи человек.