https://ria.ru/20211101/covid-19-1757188901.html

Первый случай COVID-19 выявили в островном королевстве Тонга

Первый случай COVID-19 выявили в островном королевстве Тонга - РИА Новости, 01.11.2021

Первый случай COVID-19 выявили в островном королевстве Тонга

Первый случай COVID-19 после начала пандемии коронавируса выявлен в островном королевстве Тонга в южной части Тихого океана, в связи с чем власти срочно вводят... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:58

2021-11-01T12:58

2021-11-01T12:58

распространение коронавируса

в мире

крайстчерч

тонга

тихий океан

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Первый случай COVID-19 после начала пандемии коронавируса выявлен в островном королевстве Тонга в южной части Тихого океана, в связи с чем власти срочно вводят локдаун на главном острове, передает местный новостной сайт "Матанги".Главный остров Тонгатапу будет закрыт на неделю со 2 ноября после того, как коронавирус был выявлен у одного из 215 пассажиров из новозеландского Крайстчерча 27 октября.Ограничения, которые будут действовать на Тонгатапу, предусматривают комендантский час под присмотром полиции с 20 часов вечера до шести утра, сокращение работы транспорта, всех баров и ресторанов, алкогольных и прочих магазинов, за исключением продуктовых. Запрещены собрания, прекращены службы в церквях и занятия в школах. Похороны разрешены при условии присутствия на них не более 20 человек под открытым небом и 10 человек в помещениях. Вводится социальная дистанция.Как передал австралийский телеканал ABC, жители Тонга в панике скупают в магазинах газ, канистры, воду в преддверии локдауна, выстраиваются очереди на вакцинацию в клиниках.Королевство Тонга, единственная ныне монархия среди полинезийских государств, занимает около 170 островов к востоку от Австралии с населением около 105,6 тысячи человек.

https://ria.ru/20211016/avstraliya-1754698870.html

крайстчерч

тонга

тихий океан

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в мире, крайстчерч, тонга, тихий океан, коронавирус covid-19