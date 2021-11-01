Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211101/covid-19-1757188901.html
Первый случай COVID-19 выявили в островном королевстве Тонга
Первый случай COVID-19 выявили в островном королевстве Тонга - РИА Новости, 01.11.2021
Первый случай COVID-19 выявили в островном королевстве Тонга
Первый случай COVID-19 после начала пандемии коронавируса выявлен в островном королевстве Тонга в южной части Тихого океана, в связи с чем власти срочно вводят... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:58
2021-11-01T12:58
распространение коронавируса
в мире
крайстчерч
тонга
тихий океан
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955290_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_e0680e94c108c3be83512daad200f6e9.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Первый случай COVID-19 после начала пандемии коронавируса выявлен в островном королевстве Тонга в южной части Тихого океана, в связи с чем власти срочно вводят локдаун на главном острове, передает местный новостной сайт "Матанги".Главный остров Тонгатапу будет закрыт на неделю со 2 ноября после того, как коронавирус был выявлен у одного из 215 пассажиров из новозеландского Крайстчерча 27 октября.Ограничения, которые будут действовать на Тонгатапу, предусматривают комендантский час под присмотром полиции с 20 часов вечера до шести утра, сокращение работы транспорта, всех баров и ресторанов, алкогольных и прочих магазинов, за исключением продуктовых. Запрещены собрания, прекращены службы в церквях и занятия в школах. Похороны разрешены при условии присутствия на них не более 20 человек под открытым небом и 10 человек в помещениях. Вводится социальная дистанция.Как передал австралийский телеканал ABC, жители Тонга в панике скупают в магазинах газ, канистры, воду в преддверии локдауна, выстраиваются очереди на вакцинацию в клиниках.Королевство Тонга, единственная ныне монархия среди полинезийских государств, занимает около 170 островов к востоку от Австралии с населением около 105,6 тысячи человек.
https://ria.ru/20211016/avstraliya-1754698870.html
крайстчерч
тонга
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955290_137:0:2417:1710_1920x0_80_0_0_c4df3e583d767c3d309c7d6585837c53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, крайстчерч, тонга, тихий океан, коронавирус covid-19
12:58 01.11.2021
 
Первый случай COVID-19 выявили в островном королевстве Тонга

В островном королевстве Тонга вводят локдаун из-за выявленного случая Covid-19

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра "МЕГА" в Казани
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Первый случай COVID-19 после начала пандемии коронавируса выявлен в островном королевстве Тонга в южной части Тихого океана, в связи с чем власти срочно вводят локдаун на главном острове, передает местный новостной сайт "Матанги".
Главный остров Тонгатапу будет закрыт на неделю со 2 ноября после того, как коронавирус был выявлен у одного из 215 пассажиров из новозеландского Крайстчерча 27 октября.
Ограничения, которые будут действовать на Тонгатапу, предусматривают комендантский час под присмотром полиции с 20 часов вечера до шести утра, сокращение работы транспорта, всех баров и ресторанов, алкогольных и прочих магазинов, за исключением продуктовых. Запрещены собрания, прекращены службы в церквях и занятия в школах. Похороны разрешены при условии присутствия на них не более 20 человек под открытым небом и 10 человек в помещениях. Вводится социальная дистанция.
Как передал австралийский телеканал ABC, жители Тонга в панике скупают в магазинах газ, канистры, воду в преддверии локдауна, выстраиваются очереди на вакцинацию в клиниках.
Королевство Тонга, единственная ныне монархия среди полинезийских государств, занимает около 170 островов к востоку от Австралии с населением около 105,6 тысячи человек.
Поселок Нимбин в Новом Южном Уэльсе - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 07:07Туризм
В самом густонаселенном штате Австралии отменят карантин для привитых
 
Распространение коронавирусаВ миреКрайстчерчТонгаТихий океанКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток
04:05Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
02:04Welt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе
01:15В США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море
Лента новостейМолния
Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во ВладивостокДиетолог рассказал, кому нельзя есть картофельВ России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шинWelt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в ЕвропеВ США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море